ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Меньше трех секунд до "сотни": в Украину приехал самый мощный Mercedes-AMG в истории

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 14:00
Меньше трех секунд до "сотни": в Украину приехал самый мощный Mercedes-AMG в истории Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Plug-in-Hybrid (Фото: mercedes-benz.ua)
Автор: Константин Широкун

Обновленный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe приехал в Украину. Машина доступна отечественным покупателям в четырех версиях и среди них – самый мощный серийный автомобиль подразделения AMG – 63 S E Performance Plug-in-Hybrid.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

С обновлением купе получило три новых цвета кузова. Всего для машины доступно пять матовых покрытий, пять оттенков "металлик" и два однотонных цвета. Также слегка обновился экстерьер, в салоне появились новые материалы отделки, фирменная мультимедийная система MBUX.

Меньше трех секунд до &quot;сотни&quot;: в Украину приехал самый мощный Mercedes-AMG в историиРестайлинг также затронул пневматическую подвеску AMG RIDE CONTROL+. Теперь блок управления жесткостью подвески анализирует данные, в том числе от датчиков ускорения и положения колеса, чтобы за несколько миллисекунд индивидуально отрегулировать жесткость на каждом колесе в соответствии с дорожной ситуацией.

Четырехдверное купе Mercedes-AMG GT на нашем рынке оснащается 6- и 8-цилиндровыми бензиновыми моторами мощностью 367-639 л.с. Все Mercedes-AMG GT оснащаются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цены на обновленный суперкар стартуют от 110 тыс. евро за заднеприводную машину с 367-сильным 3.0-литровым V6.

Меньше трех секунд до &quot;сотни&quot;: в Украину приехал самый мощный Mercedes-AMG в историиНа вершине модельной линейки расположилась модификация Mercedes-AMG GT 63 S E Performance с гибридной силовой установкой в составе 4,0-литрового V8 (639 л.с.) и 200-сильного электромотора. Эта "парочка" способна разгонять большое немецкое купе от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость составляет 316 км/ч. За быстрейший немецкий суперкар с двумя рядами кресел придется заплатить как минимум 211 тыс. евро.

Напомним, что в январе продажи новых автомобилей в Украине обвалились в два раза. Начало года ознаменовалось сменой лидеров.

Ранее мы сообщали, что крупнейшая в Украине сеть газовых АЗС закрыла все заправки из-за роста цен на газ. Причина - неблагоприятная конъюнктура на рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения