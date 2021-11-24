У стилі спорткара Supra: представлена нова Toyota Venza

Представлено нову Toyota Venza. Новинка отримала дизайн у стилістиці спорткара Supra

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autohome.

Нагадаємо, що поточна Toyota Venza, представлена у 2020 році, являє собою американський варіант кросовера Toyota Harrier, що продається в Японії та країнах Південно-Східної Азії.

А на автосалоні в Гуанчжоу дебютувала інша Venza - вона призначена для китайського ринку й істотно відрізняється від "американця" дизайном. Передок "китайської" Venza оформлено в стилістиці спорткара Toyota GR Supra - з глухою вставкою між фарами та висунутим вперед "дзьобом".

У радіаторній решітці замість горизонтальних смужок - сітка, а протитуманні фари перенесені вище. Зроблено це для того, щоб можна було відрізнити Venza від Harrier – адже обидві моделі будуть одночасно продаватися в Китаї.

А ось інтер'єр у цих двох машин практично однаковий. Правда, Китайська Venza в топ-комплектації обзавелася цифровою панеллю приладів діагоналлю 12,3 дюйма, в той час як американський Harrier задовольняється аналоговим щитком.

У КНР під капотом Venza ті ж силові агрегати, що у японської версії Харріера-дволітровий "атмосферник" потужністю 171 к.с. і гібрид на основі 2.5-літрового двигуна (178 к. с.) і електромотора (120 к. с.).

У китайських дилерів Toyota Venza з'явиться в кінці поточного року і буде трохи дорожче Harrier: від 34400 до 48500 доларів.

Нагадаємо, що на автосалоні в Гуанчжоу компанія Toyota офіційно представила новий міський паркетник Frontlander. Новинка за габаритами близька до RAV4, але за ціною повинна бути відчутно доступнішою.