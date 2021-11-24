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В стиле спорткара Supra: представлена новая Toyota Venza

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Среда 24 ноября 2021 15:50
В стиле спорткара Supra: представлена новая Toyota Venza "Китайская" Toyota Venza (Фото: autohome.com.cn)
Автор: Александр Мороз

Представлена новая Toyota Venza. Новинка получила дизайн в стилистике спорткара Supra.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autohome.

Напомним, что текущая Toyota Venza, представленная в 2020 году, представляет собой американский вариант кроссовера Toyota Harrier, продающегося в Японии и странах Юго-Восточной Азии.

В стиле спорткара Supra: представлена новая Toyota Venza

Дебютировавшая на автосалоне в Гуанчжоу иная Venza предназначена для китайского рынка и существенно отличается от "американца" дизайном. Передок "китайской" Venza оформлен в стилистике спорткара Toyota GR Supra - с глухой вставкой между фарами и выдвинутым вперед "клювом".

У радиаторной решетки вместо горизонтальных плосок – сетка, а противотуманные фары перенесены выше. Сделано это для того, чтобы можно было отличить Venza от Harrier – ведь обе модели будут одновременно продаваться в Китае.

В стиле спорткара Supra: представлена новая Toyota Venza

А вот интерьер у китайской у этих двух машин практически одинаковый. Правда, китайская Venza в топ-комплектации обзавелась цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма, в то время как американский Harrier довольствуется аналоговым щитком.

В стиле спорткара Supra: представлена новая Toyota Venza

В КНР под капотом Venza те же силовые агрегаты, что у японской версии Харриера – двухлитровый "атмосферник" мощностью 171 л.с. и гибрид на основе 2.5-литрового двигателя (178 л.с.) и электромотора (120 л.с.).

У китайских дилеров Toyota Venza появится в конце текущего года и будет чуть дороже Harrier: от 34400 до 48500 долларов.

Напомним, что на автосалоне в Гуанчжоу компания Toyota официально представила новый городской паркетник Frontlander. Новинка по габаритам близка к RAV4, но по цене должна быть ощутимо доступнее.

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