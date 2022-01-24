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Літаючому автомобілю AirCar з мотором BMW офіційно дозволили польоти над Європою

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Понеділок 24 січня 2022 19:42
Літаючому автомобілю AirCar з мотором BMW офіційно дозволили польоти над Європою Літаючий автомобіль AirCar в небі (Фото: kleine-vision.com)
Автор: Олександр Мороз

Словацька компанія Klein Vision отримала від влади країни офіційний сертифікат, що дозволяє аеромобілю AirCar здійснювати польоти.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Те, що недавно вважалося утопією, перетворилося на реальність - автомобіль AirCar отримав офіційний дозвіл літати. Треба відзначити, що цією тематикою займаються багато автобрендiв, в тому числі і великі. Але словацька фірма Klein Vision їх випередила. Цікаво, що на розробку автолета знадобилося два роки і всього 2 мільйони євро – принаймні так стверджують творці.

Літаючому автомобілю AirCar з мотором BMW офіційно дозволили польоти над Європою

Свій перший політ AirCar здійснив в кінці 2020 року і з того часу планомірно рухається до серійного виробництва. Паралельно йшла робота над отриманням дозвільних документів. І ось літаючий автомобіль від Klein Vision отримав сертифікат льотної придатності Словацького транспортного управління. Для цього новинці знадобилося більше 70 годин льотних випробувань і це були непрості тести.

Літаючому автомобілю AirCar з мотором BMW офіційно дозволили польоти над Європою

AirCar оснащується 160-сильним мотором BMW, що дозволяє підніматися на висоту до 2,5 кілометрів і розвивати швидкість в 190 км/год. Зараз вже готується модернізована версія моделі з 300-сильним двигуном, максимальною швидкістю в повітрі 300 км/год і дальністю польоту на одній заправці близько 1000 кілометрів.

Літаючому автомобілю AirCar з мотором BMW офіційно дозволили польоти над Європою

"Сертифікація AirCar відкриває двері для масового виробництва дуже ефективних літаючих автомобілів. Це кардинально змінить концепцію подорожей на середні відстані",- сказав засновник компанія Стефан Кляйн, винахідник і льотчик-випробувач.

Терміни початку продажів і вартість словацького літаючого авто поки не називаються.

Нагадаємо, що житель В'єтнаму створив бюджетну копію суперкара Porsche 918 Spyder. Для цього він використовував найпростіші матеріали - зокрема, пластикові сантехнічні труби.

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