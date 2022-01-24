Летающему автомобилю AirCar с мотором BMW официально разрешили полеты над Европой

Словацкая компания Klein Vision получила от властей страны официальный сертификат, позволяющий аэромобилю AirCar совершать полеты.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

То, что еще недавно считалось утопией, превратилось в реальность – автомобиль AirCar получил официальное разрешение летать. Надо отметить, что этой тематикой занимаются многие автобренды, в том числе и крупные. Но словацкая фирма Klein Vision их опередила. Интересно, что на разработку автолета потребовалось два года и всего 2 миллиона евро – по крайней мере так утверждают создатели.

Свой первый полет AirCar совершил в конце 2020 года и с тех пор планомерно движется к серийному производству. Параллельно шла работа над получением разрешительных документов. И вот летающему автомобилю от Klein Vision выдан сертификат летной годности Словацкого транспортного управления. Для этого новинке потребовалось более 70 часов летных испытаний и это были непростые тесты.

AirCar оснащается 160-сильным мотором BMW, позволяющим подниматься на высоту до 2,5 километров и развивать скорость в 190 км/ч. В настоящее время уже готовится модернизированная версия модели с 300-сильным двигателем, максимальной скоростью в воздухе 300 км/ч и дальностью полета на одной заправке около 1000 километров.

"Сертификация AirCar открывает двери для массового производства очень эффективных летающих автомобилей. Это кардинально изменит концепцию путешествий на средние расстояния", - сказал основатель компания Стефан Кляйн, изобретатель и летчик-испытатель.

Сроки начала продаж и стоимость словацкого летающего авто пока не называются.

Напомним, что житель Вьетнама создал бюджетную копию суперкара Porsche 918 Spyder. Для этого он использовал простейшие материалы - в частности, пластиковые сантехнические трубы.