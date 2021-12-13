Культ Tesla: дитячі квадроцикли Cyberquad перепродують удесятеро дорожче

Багато покупців дитячих квадроциклів Cyberquad від Tesla вирішили їх перепродати. Через всього кілька днів після виходу моделі на ринок на онлайн-майданчиках з'явилися оголошення з десятикратною націнкою.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Ebay.

Як ми писали раніше, американський виробник електромобілів продавав незвичайний дитячий квадроцикл по 1900 доларів. Тепер же багато покупців вирішили скористатися магією бренду Tesla - й виставили свої квадроцикли на продаж за вищою ціною.

Причому особливо не соромлячись - на інтернет-аукціоні eBay квадроцикли Tesla Cyberquad перепродують із величезною націнкою.

Найсміливіші (або, правильніше сказати, найжадібніші) продавці пропонують придбати квадроцикл за 17000 доларів, що майже в 10 разів більше початкової вартості. Вартість більшості Cyberquad, представлених на eBay, варіюється від 4000 до 6000 доларів.

Tesla Cyberquad for Kids - це електричний квадроцикл, який оснащений літій-іонним акумулятором і розрахований на дальність ходу 24 км. Електробайк може розвивати швидкість до 16 км/год і здатний повністю зарядитися від звичайної побутової розетки всього за п'ять годин. Очікується, що Tesla готує повнорозмірний квадроцикл. Його прем'єра повинна відбутися одночасно з початком офіційних продажів довгоочікуваного пікапа Cybertruck.

Раніше ми повідомляли, чому засновник Apple Стів Джобс їздив на автомобілях без номерів. Його найулюбленіші машини в останні роки життя – сріблясті родстери Mеrcеdеs-Bеnz SL 55 AMG.

Нагадаємо, що Tesla зупинила продажі Model S і Model X за межами США і Канади. Відновлення поставок очікується не раніше другої половини наступного року.