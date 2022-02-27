КрАЗ безкоштовно передав ЗСУ бронеавтомобілі на 1 млн доларів

АвтоКрАЗ безкоштовно передав Збройним силам України військові автомобілі, які зараз так необхідні нашій армії.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Autoconsulting.

Про це повідомив начальник Кременчуцької районної військово-цивільної адміністрації Олег Ледник. "Ми звернулися в КрАЗ з проханням надати військову техніку, яка раніше стояла на оглядовому майданчику. Ця техніка вкрай потрібна армії. Завдяки підприємству це питання було дуже швидко вирішене і КрАЗ передав військові автомобілі", - заявив Олег Ледник.

Генеральний директор АвтоКрАЗу Роман Черняк повідомив, що в армію передані військові броньовані автомобілі "Спартан" і "Шрек" загальною вартістю близько 1 млн доларів.

"До нас звернулася військова адміністрація на чолі з льодовиком. Ми швидко відреагували і віддали ці автомобілі. Їх вартість - близько 1 млн доларів, але ми розуміємо, що зараз військовим вони вкрай необхідні. І ми не можемо залишатися осторонь. Україна - понад усе!",- сказав Черняк.

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