Концерн Hyundai вперше випускатиме електромобілі в США

Hyundai Motor Group освоїть виробництво преміального позашляховика Genesis GV70 EV на своєму заводі в Алабамі. Це буде перший електромобіль корейського концерну місцевої збірки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на BusinessKorea.

Рішення Hyundai почати виробництво електромобілів в США може здатися дивним, адже більшість автовиробників розміщують виробництво в Китаї, який в даний час є найбільшим в світі ринком нових автомобілів.

Тим не менш, Південнокорейський концерн проявляє серйозний інтерес до зростаючого американського сегменту електричного транспорту і збирається вкласти близько 7,4 млрд доларів у розвиток свого бізнесу в США до 2025 року. Президент Байден заявив, що до 2030 року 50% всіх продажів автомобілів в країні припадатиме на електрокари. Частиною цієї політики є субсидії виробникам електромобілів в США. І корейці напевно хочуть скористатися цими пільгами.

Преміальний бренд Hyundai Genesis випустить повністю електричну версію свого нового кросовера GV70 на початку наступного року-модель встане на конвеєр заводу в Алабамі. Таким чином GV70 EV стане першою повністю електричною моделлю концерну Hyundai і його дочірніх марок, яка буде проводитися в США.

Актуальний кросовер Genesis GV70 з бензиновими та дизельними двигунами відмінно продається, завдяки більш дешевій у порівнянні з конкурентами ціні – від 41 тисячі доларів.

Повідомляється, що електричний GV70 - не єдина модель, виробництво якої планується в Алабамі в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що лінійка Genesis, преміального суббренду Hyundai, поповнилася першим електричним кросовером. Компанія опублікувала характеристики парткетника GV60. Новинка запропонована в трьох модифікаціях, системою повного приводу і функцією Boost.