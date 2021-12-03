Кабіна у формі келиха шампанського: розроблено унікальний електричний трактор для виноградників

Компанія Pininfarina розробила портальний трактор на замовлення виробника сільськогосподарської техніки New Holland Agriculture. Спецтранспорт з кабіною у вигляді келиха шампанського розрахований на виноробні регіони преміум-класу.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Pininfarina Official.

Дизайн-ательє при створенні незвичайного продукту розраховувало на те, що новинка зможе працювати в провінціях Шампань, Медок і Бургундія. Через особливості посадки винограду трактор вийшов вузьким-менше 1,5 метра шириною. Кабіна трактора забезпечує відмінний огляд виноградних лоз. Нахилене вперед лобове скло додає прототипу динамічності.

Кевін Райс, креативний директор Pininfarina, сказав: "Ми використовували наші навички, отримані за більш ніж 90 років проектування автомобілів, щоб створити незвичайний продукт. Трактор поєднує в собі неповторний стиль і найвищі характеристики".

Про силову установку концептуального трактора нічого не відомо. Цікаво, що трактор для виноградників New Holland – не перший подібний проект для Pininfarina. Ще в 2015 році італійська компанія представила проект трактора Zetor.

Нагадаємо, що глава Stellantis не знає, як зробити прибутковим виробництво електрокарів. Карлос Таварес поскаржився на те, що автовиробників примушують випускати електромобілі.

Раніше стало відомо, що Renault займеться переробкою старих автомобілів. На цьому бізнесі французи розраховують заробити 1,1 мільярда доларів.