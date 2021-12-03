Кабина в форме бокала шампанского: разработан уникальный электрический трактор для виноградников

Компания Pininfarina разработала портальный трактор по заказу производителя сельскохозяйственной техники New Holland Agriculture. Спецтранспорт с кабиной в виде бокала шампанского рассчитан на винодельческие регионы премиум-класса.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Pininfarina Official.

Дизайн-ателье при создании необычного продукта рассчитывало на то, что новинка сможет трудиться в провинциях Шампань, Медок и Бургундия. Из-за особенностей посадки винограда трактор получился узким – менее 1,5 метра шириной. Кабина трактора обеспечивает отличный обзор виноградных лоз. Наклоненное вперед лобовое стекло добавляет прототипу динамичности.

Кевин Райс, креативный директор Pininfarina, сказал: "Мы использовали наши навыки, полученные за более чем 90 лет проектирования автомобилей, чтобы создать необычный продукт. Трактор сочетает в себе неповторимый стиль и высочайшие характеристики".

О силовой установке концептуального трактора ничего не известно. Интересно, что трактор для виноградников New Holland – не первый подобный проект для Pininfarina. Еще в 2015 году итальянская компания представила проект трактора Zetor.

Напомним, что глава Stellantis не знает, как сделать прибыльным производство электрокаров. Карлос Таварес пожаловался на то, что автопроизводителей принуждают выпускать электромобили.

Ранее стало известно, что Renault займется переработкой старых автомобилей. На этом бизнесе французы рассчитывают заработать 1,1 миллиарда долларов.