Від перекупів до комісійної торгівлі: як розвиватиметься в Україні ринок вживаних автомобілів

За дев'ять місяців 2021 року в Україні імпорт вживаних автомобілів зріс на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому нових авто ввезено вчетверо менше.

Про подальші перспективи розвитку в Україні ринку уживаних автомобілів – в авторській колонці для РБК-Україна Авто розповідає генеральний директор ВААІД (Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів та дилерів) Олег Назаренко.

В країнах із розвиненим автомобільним ринком власники машин рідко самі продають їх на вторинному ринку – користуються трейд-іном або виставляють на спеціалізованих аукціонах. Згодом аналогічні трансформації відбудуться й в Україні: зникнуть ринки та оголошення – будуть лише комісійні майданчики. І ось чому.

Ринок вживаних автомобілів в Україні: тенденції розвитку

Дефіцит нових автомобілів. Внаслідок нестачі мікрочіпів формується високий відкладений попит на автомобілі з пробігом, а самі вони зростають у ціні.

Високий ризик напоротися на приховані дефекти та скручений пробіг при покупці авто у приватних осіб. Споживачі вважають за краще купувати надійні автомобілі у надійних партнерів: не на базарі "кота в мішку", а у компанії, якій у разі чого можна пред'явити претензії.

Рано чи пізно зі зростанням добробуту українців п'ята частина власників захочуть змінити автомобіль на новий у перший же рык експлуатації, чверть – через два роки та третина – через три. Саме така картина спостерігається на західних ринках;

Пропозиції по вживаним автомобілям наростають такими темпами, що продажі громадянами один одному скоро стануть просто неможливими – у хаосі приватного ринку продавці та покупці заблукають й волатимуть звертатися до торгових фірм.

Покупцям необхідний цивілізований ринок автомобілів з пробігом, щоб фінансові ризики придбання авто, що було в експлуатації, були мінімальні, а гарний технічний стан транспортного засобу – гарантовано. Власники великих парків автомобілів (прокатні та лізингові компанії, транспортні підприємства, великі корпорації) неминуче стикаються з проблемою реалізації автомобілів, що вийшли з експлуатації.

Ці тенденції забезпечують стрімкий розвиток вторинного ринку автомобілів. Ринок стає організованим, підвищується рівень обслуговування, і торгівля автомобілями стала окремим бізнесом. Нині продажем автомобілів, що були в експлуатації, зайнялися багато компаній – як офіційні автомобільні дилери, так і незалежні фірми-трейдери, які мають базу для передпродажної підготовки або партнерські зв'язки з автосервісами.

Однак для формування цивілізованого вторинного ринку та створення інституту довіри до компаній, що спеціалізуються на торгівлі б/в авто, належить ще багато зробити.

Стратегічний план для компаній з торгівлі вживаними автомобілями

Створити систему взаємодії з клієнтами на десятиліття: продаж автомобіля, його обслуговування, викуп в обмін на інший, обслуговування наступного автомобіля і так далі.

Підготувати експертів з товарознавчої експертизи для оцінки та спеціалістів для складних ремонтів.

Найточніше проводити оцінку вживаних автомобілів для формування справедливої ​​ціни.

Розробити стандарти продажу, презентації та оформлення вживаних автомобілів.

Забезпечити покупцеві автомобіля можливість обміняти його протягом певного періоду.

Представити на власному сайті парк автомобілів із пробігом.

Забезпечити перевірку юридичної, сервісної та фінансової історії автомобіля – у покупця не повинно бути сумнівів щодо легальності походження машини.

Проводити перевірку та підготовку до експлуатації за переліком зі 100–200 пунктів, включаючи елементи екстер'єру та інтер'єру, а також всі основні вузли та механізми;

Пропонувати автомобіль із пробігом у відмінному технічному стані.

При покупці автомобіля надавати гарантію на певний період часу або на певний пробіг.

Впроваджувати програми допомоги на дорозі, цілодобову довідково-інформаційну допомогу, евакуацію автомобіля, а також технічну допомогу на місці поломки.

Надавати послуги кредитування та страхування для автомобілів з пробігом.

При цьому виникає закономірне питання: який відсоток від вартості автомобіля повинен забирати собі посередник при продажі? Маржа відрізняється в залежності виду посередництва та послуг. Якщо посередник – приватна особа (у просторіччі перекуп), яка не несе жодної відповідальності, то відсоток повинен бути мінімальним.

А от якщо йдеться про компанію, яка при підготовці авто до продажу виконує цілу низку дій (перевірка по реєстрам, приведення автомобіля в належний технічний стан, надання гарантії на куплений авто), маржа, звичайно ж, має бути більшою. На мою думку, цифра 5-8% дозволить компаніям заробляти і не відлякає покупця.