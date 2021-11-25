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BMW по-особливому відзначить 50-річчя свого спортивного підрозділу

Автор: Константин Широкун

Наступного року спортивний підрозділ BMW M GmbH відзначить 50-річчя. Щоб гідно відсвяткувати цю подію, компанія представила нову емблему та розширену палітру кольорів з посиланнями до минулого.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Зокрема, починаючи з січня 2022 року, покупці моделей лінійки BMW M зможуть замовляти свої автомобілі з новою емблемою. Новий логотип відсилає нас до оригінальної емблеми BMW Motorsport.

Гоночні автомобілі BMW Motorsport GmbH використовували аналогічні значки з 1973 року. У 1993 році BMW Motorsport GmbH змінила назву на BMW M GmbH. Крім нового лого, компанія також анонсувала 50 нових варіантів забарвлення сімейства BMW M, які є для компанії знаковими.

У рамках святкування піввікового ювілею з'явиться також і ряд автомобільних новинок. Баварці покажуть BMW M3 Touring, спеціальне трекове видання BMW M4 Coupé, а також нову BMW M2.

У BMW вже анонсували, що прем'єри нових спорткарів відбудуться в рамках Concorso d'eleganza Villa d'este, фестивалю швидкості в Гудвуді та під час 24-годинних перегонів на Нюрбургрингу.

Нагадаємо, що новий Range Rover стартував в Україні. П'ята генерація легендарної моделі була представлена 24 листопада.

Раніше стало відомо, що Старий Nissan X-Trail продовжать випускати. У Китаї кросовер колишнього покоління буде продаватися паралельно з новою машиною.

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Автомобільний ринок