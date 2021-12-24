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Ідеальний розмір: у Porsche вирахували оптимальну ємність акумулятора для електрокарів

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П'ятниця 24 грудня 2021 10:08
Ідеальний розмір: у Porsche вирахували оптимальну ємність акумулятора для електрокарів Фото: Porsche Taycan (newsroom.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Porsche ставить перед собою мету досягти вуглецевої нейтральності до 2030 року. Компанія планує вдосконалити свою технологію акумуляторів для збільшення дальності дії, продуктивності і стійкості.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

За даними Porsche, на створення акумуляторної батареї припадає близько 40 відсотків вуглекислого газу, виробленого при виробництві одного Taycan. У Porsche впевнені, що більшість потенційних покупців електричних машин відчувають занепокоєння з приводу дальності ходу. Баланс між продуктивністю і запасом ходу має першорядне значення. Згідно зі статистикою Porsche, більшість її клієнтів проїжджають менше 80 км в день, а 80 відсотків поїздок, які відбуваються за тиждень, не перевищують 450 км.

Porsche також стверджує, що існує поширена помилка, що чим більше батарея, тим вище продуктивність. Шляхом ретельних випробувань компанія Porsche підрахувала, що Taycan Turbo S, оснащений батареєю ємністю 85,1 кВт•год, проїжджає Нордшляйфе за 7:39,5 хвилин. Той же самий електромобіль з меншою батареєю, на 70 кВт•год, проходить коло всього на сім десятих довше. Більший запас енергії та запас продуктивності нівелюються великою вагою.

Ідеальний розмір: у Porsche вирахували оптимальну ємність акумулятора для електрокарів Водночас, менша вага дозволяє більш легкому електромобілю розганятися від 0 до 100 км/год за 2,9 секунди, що на 0,02 секунди швидше, ніж у машини з великим акумулятором. Менша батарея дійсно програє, коли справа доходить до максимальної швидкості.

Після серії випробувань компанія Porsche виявила, що батарея ємністю близько 100 кВт•год забезпечує найкращий баланс між часом зарядки, запасом ходу і продуктивністю, особливо в поєднанні з системою зарядки постійного струму на 800 Вольт.

Раніше ми повідомляли, як дефіцит мікрочіпів змінить всю автоіндустрію. Автовиробники змушені відкривати для себе новий сектор-розробку і виробництво точної електроніки.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив заборону на імпорт в Україну автомобілів з Росії. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 23 грудня.

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