Идеальный размер: в Porsche вычислили оптимальную емкость аккумулятора для электрокаров

Porsche ставит перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Компания планирует усовершенствовать свою технологию аккумуляторов для увеличения дальности действия, производительности и устойчивости.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

По данным Porsche, на создание аккумуляторной батареи приходится около 40 процентов углекислого газа, производимого при производстве одного Taycan. В Porsche уверены, что большинство потенциальных покупателей электрических машин испытывают беспокойство по поводу дальности хода. Баланс между производительностью и запасом хода имеет первостепенное значение. Согласно статистике Porsche, большинство ее клиентов проезжают менее 80 км в день, а 80 процентов поездок, которые совершаются за неделю, не превышают 450 км.

Porsche также утверждает, что существует распространенное заблуждение, что чем больше батарея, тем выше производительность. Путем тщательных испытаний компания Porsche подсчитала, что Taycan Turbo S, оснащенный батареей емкостью 85,1 кВт•ч, проезжает Нордшляйфе за 7:39,5 минут. Тот же самый электромобиль с меньшей батареей, на 70 кВт•ч, проходит круг всего на семь десятых дольше. Больший запас энергии и запас производительности нивелируются большим весом.

В то же время, меньший вес позволяет более легкому электромобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды, что на 0,02 секунды быстрее, чем у машины с большим аккумулятором. Меньшая батарея действительно проигрывает, когда дело доходит до максимальной скорости.

После серии испытаний компания Porsche обнаружила, что батарея емкостью около 100 кВт•ч обеспечивает наилучший баланс между временем зарядки, запасом хода и производительностью, особенно в сочетании с системой зарядки постоянного тока на 800 Вольт.

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