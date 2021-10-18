Honda бере курс на електромобілі: які машини покажуть першими

Головними ринками для прийдешніх електромобілів Honda бачить ринки США і Китаю. Саме в цих країнах всі електричні новинки компанії будуть з'являтися першими.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.

Якими будуть серійні електромобілі від Honda, можна зрозуміти, поглянувши на концепти Honda e:NS1 і e:NP1. Машини побудовані на загальній модульній платформі і відрізняються лише елементами декору екстер'єру. Обидві новинки розраховані на китайський ринок: Honda e:NS1 буде випускатися на заводі Dongfeng-Honda, а збірку e:NP1 налагодять на спільному підприємстві GAC-Honda.

Пара новинок отримає силову установку потужністю 182 к.с. і акумулятор, що забезпечує запас ходу до 500 км. Серійні версії концепт-карів представлять до кінця осені, а виробництво машин почнеться в перших місяцях 2022-го.

Наступним поколінням електромобілів японського бренду стане сімейство машин, яке візуалізують концептуальні кросовер Honda e:N SUV, седан Honda e:N GT, а також Honda e: N Coupe.

Моделі будуть побудовані на новій платформі e:N Architecture W з заднім, або повним приводом. Серійні версії цієї трійці стануть глобальними моделями і вони повинні з'явитися вже до 2024 року. Всього ж до 2026 року Honda має намір представити десять нових електромобілів.

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