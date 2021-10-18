Honda бере курс на електромобілі: які машини покажуть першими

Головними ринками для прийдешніх електромобілів Honda бачить ринки США і Китаю. Саме в цих країнах всі електричні новинки компанії будуть з'являтися першими.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Honda.
Якими будуть серійні електромобілі від Honda, можна зрозуміти, поглянувши на концепти Honda e:NS1 і e:NP1. Машини побудовані на загальній модульній платформі і відрізняються лише елементами декору екстер'єру. Обидві новинки розраховані на китайський ринок: Honda e:NS1 буде випускатися на заводі Dongfeng-Honda, а збірку e:NP1 налагодять на спільному підприємстві GAC-Honda.
Моделі будуть побудовані на новій платформі e:N Architecture W з заднім, або повним приводом. Серійні версії цієї трійці стануть глобальними моделями і вони повинні з'явитися вже до 2024 року. Всього ж до 2026 року Honda має намір представити десять нових електромобілів.
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