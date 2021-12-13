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GM розробив цифрову платформу для керування по повітрю усіма системами автомобіля

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Понеділок 13 грудня 2021 08:40
GM розробив цифрову платформу для керування по повітрю усіма системами автомобіля Фото: цифрова архітектура Ultifi (media.gm.com)
Автор: Константин Широкун

General Motors робить великий і важливий крок у цифровізації автомобілів, анонсуючи спеціальну операційну систему Ultifi. Вона з'явиться на серійних машинах концерну вже в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу GM.

Програмна платформа під назвою Ultifi надасть інженерам доступ практично до всіх компонентів автомобіля, дозволяючи постійно оновлювати їх. Базуючись на платформі Vehicle Intelligence Platform (VIP), яка вже використовується сьогодні в автомобілях GM, Ultifi дозволить оновлювати як електромобілі, так і автомобілі з ДВС по повітрю.

Це означає, що машини не тільки зможуть оновлюватися і виправляти дрібні помилки дистанційно, вони також зможуть отримувати новими можливостями.

"Підвищена гнучкість та прискорена розробка програмного забезпечення є двома основними перевагами нової архітектури Ultifi", - сказав Скотт Міллер, віце-президент GM.

Серед потенційних функцій, яким можуть навчитися машини, називають можливість запуску двигуна через FaceID. Для цього будуть використовуватися автомобільні камери, розташовані в салоні, або зовні машини. Якщо камери в салоні визначать наявність дитини, то машина автоматично активує дитячий замок.

GM розробив цифрову платформу для керування по повітрю усіма системами автомобіля

Майже всі компоненти обладнання, так чи інакше підключені до комп'ютера, можна модифікувати. Але GM запевнили, що ніколи не будуть Дистанційно форсувати двигун. Це може докорінно вплинути на рівень викидів.

Ultifi сформує цифрову платформу, на якій сторонні розробники зможуть "надбудовувати" своє ПЗ. Наприклад, розробники дитячих крісел через спеціальне ПЗ зможуть сповіщати машину, якщо засувка ISOFIX закрита не до кінця, або зовнішній багажник закріплений некоректно.

GM з часом вимагатиме від своїх клієнтів підписати Угоду користувача про послугу, оскільки вона збиратиме анонімні дані, але покупці, які не хочуть, щоб їх автомобіль постійно оновлювався, можуть відмовитися від передачі своїх персональних даних. GM розкриє більше інформації про Ultifi в рамках цифрової виставки CES, яка пройде з 5 по 8 січня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Mercedes стала першою компанією в Європі, що отримала дозвіл на продаж автомобілів з автопілотом третього рівня автономності. Першою моделлю з такою системою у Німеччині стане флагманський S-Class.

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