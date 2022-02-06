Ford може перестати випускати електромобілі - за нього це зроблять інші

Компанія Ford витратить 20 мільярдів доларів на масштабну реорганізацію, необхідну для повного переходу на електромобілі. Для "зелених" машин планується створити окремий підрозділ.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Bloomberg.

Ford Motor Co. планує велику реорганізацію, витрати на яку складуть близько 20 млрд доларів протягом наступних 5-10 років – понад ті 30 мільярдів, які концерн вже виділив для повного переходу на випуск електромобілів. В якості "дорожньої карти" буде використаний досвід компанії Tesla.

Виконавчий директор Ford Джим Фарлі (Фото: Bloomberg)

При цьому саме домінуванню Тесли виконавчий директор Ford Джим Фарлі збирається кинути виклик на ринку електромобілів. Важлива роль в майбутній реорганізації відводиться колишньому главі автомобільного проєкту Apple Дугу Філду, який також працював топ-менеджером в Tesla, де працював над електромобілем Model 3.

Фарлі висловив захоплення Ілоном Маском і зізнався, що" багато чому навчився " спостерігаючи, як той перетворив бореться за виживання стартап у світового лідера з виробництва електромобілів, який оцінюється більш ніж в 1 трильйон доларів.

За його словами, Ford переосмислює свою місію, оскільки до 2024-го готується виробляти 600 000 електромобілів на рік.

Електричний фургон Ford E-Transit (Фото: Ford)

В рамках реструктуризація компанія розглядає можливість створити для" зелених " машин окремий підрозділ. Ford поки не надав жодних коментарів з цього приводу. Фахівець з комунікацій Марк трубі відповів на відповідний запит так:

"Ми виконуємо Наш план Ford Plus щодо перетворення компанії та переходу в нову еру батарейних автомобілів. Ми не будемо коментувати спекуляції".

Нагадаємо, що компанія Ford почала продажі нової модифікації свого електричного пікапа F-150 Lightning. Технологія Intelligent Backup Power дозволяє використовувати електромобіль в ролі джерела енергії для житлового будинку.