Електромобілю 123 роки: найстарішу машину Порше в світі показали публіці

Середньомоторний електромобіль побудований в 1898 році та називався Egger-Lohner C2 Phaeton. Це найстаріша зі збережених машин, над якими коли-небудь працював Фердинанд Порше.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт музею Porsche.

У Porsche новий експонат фірмового музею називають одним з найважливіших в колекції компанії. Електрокар приводився в рух електродвигуном Octagon розробки Фердинанда Порше. Мотор встановлений перед задньою віссю. Машина вперше проїхалася вулицями Відня ще 123 роки тому, 26 червня 1898 року.

Вже 28 вересня 1899 Фердинанд Порше на електромобілі власної конструкції взяв участь в перегонах по шосе в Берліні. Порше зайняв перше місце і на 18 хвилин випередив свого найближчого переслідувача. Двигун отримав свою назву через свою восьмигранну форму і забезпечував скромне шасі потужністю 3 к.с. Цього було достатньо, щоб розігнати електромобіль до 35 км/год.

Дивно, але тягові батареї позаминулого століття забезпечували запас ходу в 79 км. Цікаво, що в машину кинули через чотири роки, в 1902 році та електрокар зник на 112 років. Тільки у 2014 році унікальний експонат виявили на одному зі складів в Австрії. Після невеликих реставраційних робіт Egger-Lohner C2 Phaeton зайняв почесне місце в експозиції музею.

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