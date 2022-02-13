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Електромобілю 123 роки: найстарішу машину Порше в світі показали публіці

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Неділя 13 лютого 2022 20:43
Електромобілю 123 роки: найстарішу машину Порше в світі показали публіці Egger-Lohner C2 Phaeton (Фото: media.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Середньомоторний електромобіль побудований в 1898 році та називався Egger-Lohner C2 Phaeton. Це найстаріша зі збережених машин, над якими коли-небудь працював Фердинанд Порше.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на сайт музею Porsche.

У Porsche новий експонат фірмового музею називають одним з найважливіших в колекції компанії. Електрокар приводився в рух електродвигуном Octagon розробки Фердинанда Порше. Мотор встановлений перед задньою віссю. Машина вперше проїхалася вулицями Відня ще 123 роки тому, 26 червня 1898 року.

Електромобілю 123 роки: найстарішу машину Порше в світі показали публіціВже 28 вересня 1899 Фердинанд Порше на електромобілі власної конструкції взяв участь в перегонах по шосе в Берліні. Порше зайняв перше місце і на 18 хвилин випередив свого найближчого переслідувача. Двигун отримав свою назву через свою восьмигранну форму і забезпечував скромне шасі потужністю 3 к.с. Цього було достатньо, щоб розігнати електромобіль до 35 км/год.

Дивно, але тягові батареї позаминулого століття забезпечували запас ходу в 79 км. Цікаво, що в машину кинули через чотири роки, в 1902 році та електрокар зник на 112 років. Тільки у 2014 році унікальний експонат виявили на одному зі складів в Австрії. Після невеликих реставраційних робіт Egger-Lohner C2 Phaeton зайняв почесне місце в експозиції музею.

Електромобілю 123 роки: найстарішу машину Порше в світі показали публіціРаніше ми писали, чому в аеропортах СРСР людей до трапу літака возили вантажні автомобілі з причепом. Найчастіше для цієї мети використовувалися напівпричепи АППА-4.

Також повідомлялося, що в Україні з'явився найменший електромобіль від Citroen. Ціна новинки - близько 7 тис. євро.

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