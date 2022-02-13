Электромобилю 123 года: старейшую машину Порше в мире показали публике

Среднемоторный электромобиль был построен в 1898 году и назывался Egger-Lohner C2 Phaeton. Это старейшая из сохранившихся машин, над которыми когда-либо работал Фердинанд Порше.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт музея Porsche.

В Porsche новый экспонат фирменного музея называют одним из самых важных в коллекции компании. Электрокар приводился в движение электродвигателем Octagon разработки Фердинанда Порше. Мотор установлен перед задней осью. Машина впервые проехалась по улицам Вены еще 123 года назад, 26 июня 1898 года.

Уже 28 сентября 1899 года Фердинанд Порше на электромобиле собственной конструкции принял участие в гонках по шоссе в Берлине. Порше занял первое место и на 18 минут опередил своего ближайшего преследователя. Двигатель получил свое название из-за своей восьмигранной формы и обеспечивал скромное шасси мощностью 3 л.с. Этого было достаточно, чтобы разогнать электромобиль до 35 км/ч.

Удивительно, но тяговые батареи позапрошлого века обеспечивали запас хода в 79 км. Интересно, что в машину бросили спустя четыре года, в 1902 году и электрокар исчез на 112 лет. Только в 2014 году уникальный экспонат обнаружили на одном из складов в Австрии. После небольших реставрационных работ Egger-Lohner C2 Phaeton занял почетное место в экспозиции музея.

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