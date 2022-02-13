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Электромобилю 123 года: старейшую машину Порше в мире показали публике

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 20:43
Электромобилю 123 года: старейшую машину Порше в мире показали публике Egger-Lohner C2 Phaeton (Фото: media.porsche.com)
Автор: Константин Широкун

Среднемоторный электромобиль был построен в 1898 году и назывался Egger-Lohner C2 Phaeton. Это старейшая из сохранившихся машин, над которыми когда-либо работал Фердинанд Порше.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт музея Porsche.

В Porsche новый экспонат фирменного музея называют одним из самых важных в коллекции компании. Электрокар приводился в движение электродвигателем Octagon разработки Фердинанда Порше. Мотор установлен перед задней осью. Машина впервые проехалась по улицам Вены еще 123 года назад, 26 июня 1898 года.

Электромобилю 123 года: старейшую машину Порше в мире показали публикеУже 28 сентября 1899 года Фердинанд Порше на электромобиле собственной конструкции принял участие в гонках по шоссе в Берлине. Порше занял первое место и на 18 минут опередил своего ближайшего преследователя. Двигатель получил свое название из-за своей восьмигранной формы и обеспечивал скромное шасси мощностью 3 л.с. Этого было достаточно, чтобы разогнать электромобиль до 35 км/ч.

Удивительно, но тяговые батареи позапрошлого века обеспечивали запас хода в 79 км. Интересно, что в машину бросили спустя четыре года, в 1902 году и электрокар исчез на 112 лет. Только в 2014 году уникальный экспонат обнаружили на одном из складов в Австрии. После небольших реставрационных работ Egger-Lohner C2 Phaeton занял почетное место в экспозиции музея.

Электромобилю 123 года: старейшую машину Порше в мире показали публикеРанее мы писали, почему в аэропортах СССР людей к трапу самолета возили грузовые автомобили с прицепом. Чаще всего для этой цели использовались полуприцепы АППА-4.

Также сообщалось, что в Украине появился самый маленький электромобиль от Citroen. Цена новинки – около 7 тыс. евро.

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