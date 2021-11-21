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На гіперкарі Rimac Nevera бездоріжжям: як тестують найшвидший електромобіль у світі за 2 млн євро

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Неділя 21 листопада 2021 14:10
На гіперкарі Rimac Nevera бездоріжжям: як тестують найшвидший електромобіль у світі за 2 млн євро Фото: Rimac Nevera (rimac-automobili.com)
Автор: Константин Широкун

Rimac построил более десяти прототипов Nevera и использовал некоторые из них для краш-тестов. Также компания тестирует гиперкар стоимостью 2 млн евро на бездорожье..

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Раніше цей редсерійний екземпляр Rimac Nevera показували на виставках, а незабаром на нього чекає сумна доля: машина буде розбита в рамках програми омологаційних краш-тестів. Тому очільник компанії Мейт Рімац перевірив електричний суперкар на бездоріжжі.

На гіперкарі Rimac Nevera бездоріжжям: як тестують найшвидший електромобіль у світі за 2 млн євро

За кермом електричного купе він промчав, як то кажуть, на усі гроші по грунтовій дорозі, покритій слизьким листям, а потім проінспектував будівельний майданчик майбутнього кампуса компанії.

З ролика нижче стає зрозуміло, що це був ще той азартний драйв, адже Rimac Nevera має чотири електродвигуни сумарною потужністю 1914 к.с. і максимальним крутним моментом в 2360 Нм.

На гіперкарі Rimac Nevera бездоріжжям: як тестують найшвидший електромобіль у світі за 2 млн євро

Ці двигуни живляться енергією від літій-марганцевих акумуляторних батарей з рідинним охолодженням ємністю 120 кВт•ч. Nevera здатний на одному заряді акумуляторів проїхати до 545 км. З місця до першої "сотні" електромобіль розганяється за 1,9 секунди.

Нагадаємо, що електромобіль Kia EV6 перетнув США з мінімальним часом на зарядку. Раніше рекорд належав Tesla Model S P85D.

Раніше стало відомо, що Ford, GM і Volkswagen пов'язані з незаконною вирубкою лісів Амазонії. Все заради ВИРОЩУВАННЯ корів, які повинні стати" джерелами " шкіри для автомобілів.

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