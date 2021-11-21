На гиперкаре Rimac Nevera по бездорожью: как тестируют самый быстрый электромобиль в мире за 2 млн евро

Rimac построил более десяти прототипов Nevera и использовал некоторые из них для краш-тестов. Также компания тестирует гиперкар стоимостью 2 млн евро на бездорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее этот редсерийный экземпляр Rimac Nevera показывали на выставках, а вскоре его ждет печальная участь: машина будет разбита в рамках программы омологационных краш-тестов. Поэтому создатель компании Мейт Римац проверил электрический суперкар на бездорожье.

За рулем электрического купе он от души порезвился на грунтовой дороге, покрытой скользкими листьями, а затем проинспектировал строительную площадку будущего кампуса компании.

Из ролика ниже становится понятно, что это был еще тот азартный драйв, ведь Rimac Nevera оснащен четырьмя электродвигателями суммарной мощностью 1914 л.с. и максимальным крутящим моментом в 2360 Нм.

Эти двигатели питаются энергией от литий-марганцевых аккумуляторных батарей с жидкостным охлаждением емкостью 120 кВт•ч. Nevera способен на одном заряде аккумуляторов проехать до 545 км. С места до первой "сотни" электромобиль разгоняется за 1,9 секунды.

Напомним, что электромобиль Kia EV6 пересек США с минимальным временем на зарядку. Ранее рекорд принадлежал Tesla Model S P85D.

Ранее стало известно, что Ford, GM и Volkswagen связаны с незаконной вырубкой лесов Амазонии. Все ради выращивания коров, которые должны стать "источниками" кожи для автомобилей.