Електричний Mercedes-Benz Sprinter отримав унікальний ремінь безпеки з підігрівом

Mercedes-Benz показав концептуальний електричний фургон Sustaineer. В основі моделі лежить серійний eSprinter. Машина демонструє технології, які в майбутньому допоможуть робити навколишнє середовище чистішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Попри впізнаваність концепту, відмінною рисою екстер'єру є величезна сонячна панель, яка генерує до 850 Вт енергії. Однак вони не заряджають акумулятор фургона, а забезпечують функціонування систем кондиціонування повітря та охолодження вантажного відсіку.

У Sustaineer також переосмислена система опалення. Зокрема, модель оснащена рульовим колесом з підігрівом і ременем безпеки з підігрівом, в який вплетені дуже тонкі нагрівальні нитки. Компанія також зазначила, що ремінь зігріває швидше, ніж традиційне сидіння з підігрівом.

До обігріву рульового колеса і ременя безпеки може бути підключена система зонального клімат-контролю, яка нагріває тільки область навколо водія. У фургоні також масово використовуються перероблені матеріали.

Обшивка днища кузова виготовлена з переробленого поліпропілену і використаних шин, а в перегородці між вантажним відділенням і кабіною використовуються панелі з натуральної соломи, які підлягають вторинній переробці.

Заради поліпшення якості повітря, фургон отримав чавунні гальмівні диски з керамічним покриттям, яке істотно знижує кількість гальмівного пилу. Sustaineer також отримав цифрові бічні дзеркала зі збільшеним кутом огляду в порівнянні з традиційними бічними дзеркалами.

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