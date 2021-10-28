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Електричний Mercedes-Benz Sprinter отримав унікальний ремінь безпеки з підігрівом

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Четвер 28 жовтня 2021 15:00
Електричний Mercedes-Benz Sprinter отримав унікальний ремінь безпеки з підігрівом Фото: Mercedes-Benz Sustaineer (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz показав концептуальний електричний фургон Sustaineer. В основі моделі лежить серійний eSprinter. Машина демонструє технології, які в майбутньому допоможуть робити навколишнє середовище чистішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Попри впізнаваність концепту, відмінною рисою екстер'єру є величезна сонячна панель, яка генерує до 850 Вт енергії. Однак вони не заряджають акумулятор фургона, а забезпечують функціонування систем кондиціонування повітря та охолодження вантажного відсіку.

Електричний Mercedes-Benz Sprinter отримав унікальний ремінь безпеки з підігрівомУ Sustaineer також переосмислена система опалення. Зокрема, модель оснащена рульовим колесом з підігрівом і ременем безпеки з підігрівом, в який вплетені дуже тонкі нагрівальні нитки. Компанія також зазначила, що ремінь зігріває швидше, ніж традиційне сидіння з підігрівом.

Електричний Mercedes-Benz Sprinter отримав унікальний ремінь безпеки з підігрівомДо обігріву рульового колеса і ременя безпеки може бути підключена система зонального клімат-контролю, яка нагріває тільки область навколо водія. У фургоні також масово використовуються перероблені матеріали.

Обшивка днища кузова виготовлена з переробленого поліпропілену і використаних шин, а в перегородці між вантажним відділенням і кабіною використовуються панелі з натуральної соломи, які підлягають вторинній переробці.

Електричний Mercedes-Benz Sprinter отримав унікальний ремінь безпеки з підігрівомЗаради поліпшення якості повітря, фургон отримав чавунні гальмівні диски з керамічним покриттям, яке істотно знижує кількість гальмівного пилу. Sustaineer також отримав цифрові бічні дзеркала зі збільшеним кутом огляду в порівнянні з традиційними бічними дзеркалами.

Раніше ми писали, що Volvo перетворив машинку Lego на справжній навантажувач. Компанія Volvo Construction Equipment використовувала модель серії LEGO Technic.

Також повідомлялося, що Tesla наступного року отримає дешеві акумулятори з великим запасом ходу. Компанія Panasonic офіційно представила нові акумуляторні елементи стандарту 4680.

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