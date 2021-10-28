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Электрический Mercedes-Benz Sprinter получил уникальный ремень безопасности с подогревом

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Четверг 28 октября 2021 15:00
Электрический Mercedes-Benz Sprinter получил уникальный ремень безопасности с подогревом Фото: Mercedes-Benz Sustaineer (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz показал концептуальный электрический фургон Sustaineer. В основе модели лежит серийный eSprinter. Машина демонстрирует технологии, которые в будущем помогут делать окружающую среду чище.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mercedes-Benz.

Несмотря на узнаваемость концепта, отличительной чертой экстерьера является огромная солнечная панель, которая генерирует до 850 Вт энергии. Однако они не подзаряжают аккумулятор фургона, а обеспечивают функционирование систем кондиционирования воздуха и охлаждения грузового отсека.

Электрический Mercedes-Benz Sprinter получил уникальный ремень безопасности с подогревомУ Sustaineer также переосмыслена система отопления. В частности, модель оснащена рулевым колесом с подогревом и ремнем безопасности с подогревом, в который вплетены очень тонкие нагревательные нити. Компания также отметила, что ремень согревает быстрее, чем традиционное сиденье с подогревом.

Электрический Mercedes-Benz Sprinter получил уникальный ремень безопасности с подогревомК обогреву рулевого колеса и ремня безопасности может быть подключена система зонального климат-контроля, которая нагревает только область вокруг водителя. В фургоне также массово используются переработанные материалы.

Обшивка днища кузова изготовлена ​​из переработанного полипропилена и использованных шин, а в перегородке между грузовым отделением и кабиной используются панели из натуральной соломы, которые подлежат вторичной переработке.

Электрический Mercedes-Benz Sprinter получил уникальный ремень безопасности с подогревомРади улучшения качества воздуха, фургон получил чугунные тормозные диски с керамическим покрытием, которое существенно снижает количество тормозной пыли. Sustaineer также получил цифровые боковые зеркала с увеличенным углом обзора по сравнению с традиционными боковыми зеркалами.

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