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Електричні байки для десанту: мотоцикли теж будуть стрибати з парашутом

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Вівторок 28 грудня 2021 08:50
Електричні байки для десанту: мотоцикли теж будуть стрибати з парашутом Електробайк Sur Ron Firefly на службі в армії (Фото: electrek.co)
Автор: Олександр Мороз

Електромотоцикли завойовують все більшу популярність в збройних силах по всьому світу. Останній приклад - це популярний sur Ron Firefly, який пройшов тести у військовому десанті.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням наElectrek.

Електричні мотоцикли Sur Ron випробовувалися для десантування парашутистами 16-ю повітряно-штурмовойбригади Великобританії. Тести проходили під час недавніх військових навчань у Франції.

Електричні байки для десанту: мотоцикли теж будуть стрибати з парашутом

Цивільні клієнти вже давно оцінили зручність і екологічність електротранспорту, тепер же про тактичні переваги легких і практично безшумних електричних мотоциклів задумалися в армії.

Не кажучи вже про мобільність – часом після висадки десанту доводиться долати відстані в десятки кілометрів. Електробайки Sur Ron при піковій потужності близько 6 кВт (8 к.с.) розвивають максимальну швидкість в 65-72 км/ч. а завдяки підвісці з великим ходом і грунтовим шинам підходять для їзди по бездоріжжю.

Електричні байки для десанту: мотоцикли теж будуть стрибати з парашутом

Але найважливішою перевагою для військового застосування в порівнянні з іншим транспортом є те, що Sur Ron володіє дуже низькими звуковими і тепловими сигнатурами. Додамо сюди ще й малу вагу - всього 47 кілограмів.

Електричні байки для десанту: мотоцикли теж будуть стрибати з парашутом

Завдяки своїм компактним розмірам такий байк можна розмістити в кузові або на підвісі вертольота, а також скидати на звичайному парашуті з літака під час десантування. А після приземлення на ньому можна їхати досить швидко, досить далеко, і відносно легко.

Нагадаємо, що стартували продажі першого в світі літаючого мотоцикла, його ціна майже 700 тисяч доларів. Апарат під назвою XTurismo Limited Edition доступний в Японії.

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