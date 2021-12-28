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Электрические байки для десанта: мотоциклы тоже будут прыгать с парашютом

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Вторник 28 декабря 2021 08:50
Электрические байки для десанта: мотоциклы тоже будут прыгать с парашютом Электробайк Sur Ron Firefly на службе в армии (Фото: electrek.co)
Автор: Александр Мороз

Электромотоциклы завоевывают все большую популярность в вооруженных силах по всему миру. Последний пример - это популярный Sur Ron Firefly, прошедший тесты в военном десанте.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Electrek.

Электрические мотоциклы Sur Ron испытывались для десантирования парашютистами 16-й воздушно-штурмовой бригады Великобритании. Тесты проходили во время недавних военный учений во Франции.

Электрические байки для десанта: мотоциклы тоже будут прыгать с парашютом

Гражданские клиенты уже давно оценили удобство и экологичность электротранспорта, теперь же о тактических преимуществах легких и практически бесшумных электрических мотоциклов задумались в армии.

Не говоря уже о мобильности – порой после высадки десанту приходится преодолевать расстояния в десятки километров. Электробайки Sur Ron при пиковой мощности около 6 кВт (8 л.с.) развивают максимальную скорость в 65-72 км/ч. А благодаря подвеске с большим ходом и грунтовым шинам подходят для езды по бездорожью.

Электрические байки для десанта: мотоциклы тоже будут прыгать с парашютом

Но самым важным преимуществом для военного применения в сравнении с другим транспортом является то, что Sur Ron обладает очень низкими звуковыми и тепловыми сигнатурами. Добавим сюда еще и малый вес - всего 47 килограммов.

Электрические байки для десанта: мотоциклы тоже будут прыгать с парашютом

Благодаря своим компактным размерам такой байк можно разместить в кузове или на подвесе вертолета, а также сбрасывать на обычном парашюте с самолета во время десантирования. А после приземления на нем можно уехать довольно быстро, довольно далеко, и относительно легко.

Напомним, что стартовали продажи первого в мире летающего мотоцикла, его цена почти 700 тысяч долларов. Аппарат под названием XTurismo Limited Edition доступен в Японии.

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