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Ефектний дизайн та електрична версія: друге покоління Kia Niro засвітилося до прем'єри

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Понеділок 22 листопада 2021 11:30
Ефектний дизайн та електрична версія: друге покоління Kia Niro засвітилося до прем'єри Фото: Kia Nirо (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Новий Kia Niro відсвяткує світовий дебют в рамках автошоу в Сеулі. Очікується, що нове покоління популярного сімейного кросовера надійде в продаж в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Офіційні зображення показують, що Kia Niro наступного покоління приміряє на себе новий фірмовий дизайн в стилі концепт-кара Habaniro, вперше показаного на Нью-Йоркському автосалоні 2019 року.

Як і у випадку з поточним поколінням, кросовер отримає три версії: гібридну, плагін-гібридну та електричний варіант.

Ефектний дизайн та електрична версія: друге покоління Kia Niro засвітилося до прем'єриСудячи з офіційних зображень, фари автомобіля переїдуть в передній бампер. Kia також перемістить задні ліхтарі наступного Niro на задні стійки. Друге покоління кросовера отримає цифрову приладову панель, нове двоспицеве кермо, а також багаторівневу центральну консоль.

Ефектний дизайн та електрична версія: друге покоління Kia Niro засвітилося до прем'єриKia Niro відмовиться від застарілого 1,6-літрового бензинового двигуна на користь більш ефективного 1,5-літрового силового агрегату, який встановлюється на хетчбеку Ceed.

У Kia обіцяють, що до 2025 року на екологічно чисті автомобілі припадатиме 25 відсотків продажів компанії. Автовиробник також прагне в найближчі чотири роки збільшити свою частку в сегменті електромобілів до 6,6 відсотка. На сьогодні Niro є другою найбільш продаваною моделлю Kia, поступаючись тільки Sportage.

Нагадаємо, що названі найнадійніші автомобілі 2021 року. Перше місце посіла марка Lexus.

Раніше стало відомо, що Ford, GM і Volkswagen пов'язані з незаконною вирубкою лісів Амазонії. Все заради ВИРОЩУВАННЯ корів, які повинні стати" джерелами " шкіри для автомобілів.

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