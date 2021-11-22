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Эффектный дизайн и электрическая версия: второе поколение Kia Niro засветилось до премьеры

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Понедельник 22 ноября 2021 11:30
Эффектный дизайн и электрическая версия: второе поколение Kia Niro засветилось до премьеры Фото: Kia Nirо (kianewscenter.com)
Автор: Константин Широкун

Новый Kia Niro отпразднует мировой дебют в рамках автошоу в Сеуле. Ожидается, что новое поколение популярного семейного кроссовера поступит в продажу в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Официальные изображения показывают, что Kia Niro следующего поколения примерит на себя новый фирменный дизайн в стиле концепт-кара Habaniro, впервые показанного на Нью-Йоркском автосалоне 2019 года.

Как и в случае с текущим поколением, кроссовер получит три версии: гибридную, плагин-гибридную и электрический вариант.

Эффектный дизайн и электрическая версия: второе поколение Kia Niro засветилось до премьерыСудя по официальным изображениям, фары автомобиля переедут в передний бампер. Kia также переместит задние фонари следующего Niro на задние стойки. Второе поколение кроссовера получит цифровую приборную панель, новый двухспицевый руль, а также многоуровневую центральную консоль.

Эффектный дизайн и электрическая версия: второе поколение Kia Niro засветилось до премьерыKia Niro откажется от устаревшего 1,6-литрового бензинового двигателя в пользу более эффективного 1,5-литрового силового агрегата, который устанавливается на хэтчбеке Ceed.

В Kia обещают, что к 2025 году на экологически чистые автомобили будет приходиться 25 процентов продаж компании. Автопроизводитель также стремится в ближайшие четыре года увеличить свою долю в сегменте электромобилей до 6,6 процента. На сегодняшний день Niro является второй самой продаваемой моделью Kia, уступая только Sportage.

Напомним, что названы самые надежные автомобили 2021 года. Первое место заняла марка Lexus.

Ранее стало известно, что Ford, GM и Volkswagen связаны с незаконной вырубкой лесов Амазонии. Все ради выращивания коров, которые должны стать "источниками" кожи для автомобилей.

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