Без дверних ручок: прототип Tesla Cybertruck з новим дизайном помітили на дорогах

У той час як Tesla в черговий раз перенесла серійний випуск Cybertruck, прототипи гучного пікапа тут і там миготять на вулицях американських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на TeslaRati.

Як видно зі свіжого шпигунського фото, електрична вантажівка взагалі не має видимих дверних ручок – як свого часу й обіцяв глава Tesla Ілон Маск.

За його словами, все геніальне просто – Бортовий штучний інтелект сам впізнає господаря та автоматично відкриє перед ним двері в салон, як тільки людина підійде до машини.

Ілон Маск приїхав за кермом пікапа Tesla Cybertruck на будівництво нової Гігафабрики в Техасі

Ось тільки виникає питання: що буде, якщо через будь-якої несправності двері не відкриється автоматично? Це також може викликати проблеми з безпекою.

Багатьом ідея з відсутнім дверними ручками дуже сподобалася, але знайшлися і скептики, які стверджують, що в серійній версії ручки дверей у пікапа все одно будуть. Як це вже сталося з кросовером Tesla Model X – автоматичне відкривання дверей у нього є, але також присутні звичайні ручки.

Можливо, немає сенсу ламати списи й слід просто запозичити рішення у нового Mercedes S-класу – зробити дверні ручки практично непомітними, заховавши їх в кузов. Тоді це ніяк не позначиться на аеродинаміці кузова. Хоча говорити про аеродинаміку пікапа Cybertruck – це оксюморон.

Нагадаємо, що Tesla перенесла початок виробництва електрокара Cybertruck на наступний рік. У березні поточного року компанія заявила про понад мільйон попередніх замовлень.