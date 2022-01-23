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Палити автомобільні шини за 150 тисяч доларів на рік: Dodge пропонує роботу мрії

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Неділя 23 січня 2022 11:10
Палити автомобільні шини за 150 тисяч доларів на рік: Dodge пропонує роботу мрії Ось це і називається "крутити пончики" (Фото: Dodge)
Автор: Олександр Мороз

Компанія Dodge офіційно оголосила конкурс на посаду амбасадора бренду. І за цю роботу пропонує річний оклад в 150 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Dodge.

"Ми шукаємо когось на зразок братів Додж - того, хто буде уособлювати енергійний дух автомобільної Америки та отримає унікальну можливість управляти масл-каром №1 в США", — заявив генеральний директор Dodge тім Куніскіс.

Палити автомобільні шини за 150 тисяч доларів на рік: Dodge пропонує роботу мрії

Мається на увазі амбасадор з числа шанувальників марки, здатний гідно представляти цінності бренду Dodge в корпоративних заходах за участю знаменитостей.

Як сказано в оголошенні, компанії потрібен "шеф-кухар для приготування пончиків". В автомобільному середовищі "пончиками" називають круговий занос у хмарах диму від палаючих покришок. Задньоприводні масл-кари Dodge здатні виконати цей прийом особливо ефектно.

Кастинг кандидатів пройде у форматі своєрідного реаліті-шоу. На першому етапі кандидати повинні представити коротке відео (не більше 2 хвилин), що демонструє, чому саме вони найкраще підходять для цієї ролі. Термін подачі відеозаявок - 28 Лютого.

Палити автомобільні шини за 150 тисяч доларів на рік: Dodge пропонує роботу мрії

З усіх кандидатів будуть обрані 10 фіналістів, навички яких будуть перевірені в серії випробувань. Учасники змагатимуться в складних умовах на гоночній трасі за кермом автомобілів Dodge.

Все це транслюватиметься в ефір, ведучим реаліті-шоу стане відомий американським рестлер Білл Голдберг. Переможця конкурсу оголосять у фінальному епізоді, який вийде в ефір цієї весни.

Палити автомобільні шини за 150 тисяч доларів на рік: Dodge пропонує роботу мрії

Новоспечений амбасадор бренду Dodge, отримає не тільки фірмовий одяг Dodge і можливість відточити свої водійські навички в школі за кермом спорткара SRT Hellcat, але і річну зарплату в розмірі 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, що житель В'єтнаму створив бюджетну копію суперкара Porsche 918 Spyder. Для цього він використовував найпростіші матеріали - зокрема, пластикові сантехнічні труби.

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