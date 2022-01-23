Жечь автомобильные шины за 150 тысяч долларов в год: Dodge предлагает работу мечты

Вот это и называется "крутить пончики" (Фото: Dodge)

Компания Dodge официально объявила конкурс на должность амбассадора бренда. И за эту не пыльную, но дымную работу предлагает годовой оклад в 150 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Dodge.

"Мы ищем кого-то вроде братьев Додж - того, кто будет олицетворять энергичный дух автомобильной Америки и получит уникальную возможность управлять масл-каром №1 в США", — заявил генеральный директор Dodge Тим Кунискис.

Имеется в виду амбассадор из числа поклонников марки, способный достойно представлять ценности бренда Dodge в корпоративных мероприятиях с участием знаменитостей.

Как сказано в объявлении, компании нужен "шеф-повар для приготовления пончиков". В автомобильной среде "пончиками" называют круговой занос в облаках дыма от горящих покрышек. Заднеприводные масл-кары Dodge способны выполнить этот прием особенно эффектно.

Кастинг кандидатов пройдет в формате своеобразного реалити-шоу. На первом этапе кандидаты должны представить короткое видео (не более 2 минут), демонстрирующее, почему именно они лучше всего подходят для этой роли. Крайний срок подачи видеозаявок — 28 февраля.

Из всех кандидатов будут выбраны 10 финалистов, навыки которых будут проверены в серии испытаний. Участники будут соревноваться в сложных условиях на гоночной трассе за рулем автомобилей Dodge.

Все это будет транслироваться в эфир, ведущим реалити-шоу станет известный американским рестлер Билл Голдберг. Победителя конкурса объявят в финальном эпизоде, который выйдет в эфир этой весной.

Новоиспеченный амбассадор бренда Dodge, получит не только фирменную одежду Dodge и возможность отточить свои водительские навыки в школе за рулем спорткара SRT Hellcat, но и годовую зарплату в размере 150 тысяч долларов.

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