У Дніпрі презентували автомобіль для виїзної біостерилізації безпритульних собак

У Дніпрі презентували новий автомобіль для виїзної біостерилізації безпритульних собак та хатніх тварин, які проживають в приватних секторах. Це перший подібний автомобіль із такою комплектацією на теренах України та Європи.

Про це повідомив під час презентації заступник міського голови Михайло Лисенко.

Всередині авто є усе необхідне для якісної та безпечної стерилізації тварин: генератор для автономної роботи на виїзді, медичні препарати, клітки для транспортування тварин (у разі потреби), обладнання : операційний стіл, інструментальний столик, повітряний стерилізатор, кисневий концентратор, електрохірургічний коагулятор, пульсоксиметр, ветеринарний портативний безмасляний відсмоктувач. Стерилізаційний центр "на колесах" створили на індивідуальне замовлення КП "Зооконтроль".

"За офіційними даними за два роки у Дніпрі вдалося скоротити кількість безпритульних собак на 60%. Ми дотримуємося гуманних методів: кількість безпритульних собак скорочується природним способом завдяки стерилізації. Проте, найбільшою проблемою залишається приватний сектор, де тварини безконтрольно розмножуються. Цей стерилізаційний центр "на колесах" дозволить за найближчі декілька років скоротити кількість безпритульних тварин на вулицях нашого міста до 80 %. Стерилізацію на виїзді робитимуть малоінвазивним лапороскопічним методом, через що тварину одразу можна буде відпускати", - зазначив під час презентації заступник міського голови Михайло Лисенко.

У стерилізаційному центрі "на колесах" тваринам надаватимуть повний комплекс послуг: стерилізація, чіпування, реєстрація тварини (якщо вона має хазяїна), також робитимуть щеплення від сказу.

"Ми розробимо механізм співпраці з керівниками районів та квартальними. Автомобіль виїжджатиме за окремо створеним графіком. Він не працюватиме, як швидка допомога - за одним викликом. В одному мікрорайоні назбирається певна кількість заявок - ветеринари "Зооконтролю" виїжджатимуть на місце. Планується, що за день в автомобілі можна буде стерилізувати близько 20 собак. Ця послуга буде абсолютно безкоштовна для мешканців Дніпра", - додав Михайло Лисенко.

Стерилізаційний центр "на колесах" розпочне свою роботу в середині лютого. До цього у міській раді Дніпра анонсують механізм подачі заявок для стерилізації собак.