А ти не ганяй: YouTube-блогерів засудили через відеоролик, натхненний Top Gear

Двоє "гонщиків" опублікували в мережі відео, на якому знята небезпечна їзда на високій швидкості за кермом спорткарів Porsche. За це обидва отримали штраф та тюремний термін із відстроченням виконання.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarScoops.

Девід Мюррей і Тимур Хайров прикотили з Шотландії в Північний Уельс, щоб випробувати свої спорткари Porsche. Де і зняли свої витівки для YouTube-каналу "Vehicle Villains".

У ролику видно, як Мюррей азартно атакує повороти в жовтому Porsche 718 Boxster, розвинувши на дорозі загального користування швидкість в 116 миль/год (186 км/год). Не сильно відстав від нього і Хайров в білому Porsche 911 GT3, розігнався до 105 миль/год (169 км/год).

Викладене відео, зняте в стилі шоу BBC Top Gear, дуже не сподобалося місцевій поліції, тому обидва 30-дітніх "підлітка" бадьоро вирушили до суду. Де розповіли, що на порушення Правил дорожнього руху з одночасною зйомкою цього дійства саме TopGear їх і надихнув.

Однак британську Феміду таке пояснення не задовольнило. "Обтяжуючою обставиною є фільмування водіння автомобіля", - заявила при винесенні вироку суддя Нікола Джонс. "Можливо, ви не мали наміру спонукати інших водити машину небезпечним способом, але саме це ви й зробили".

І впаяла "шумахерам" по вісім місяців тюремного ув'язнення, правда, з відстрочкою виконання вироку на рік. Але на додаток до умовного терміну, обидва отримали 18-місячну заборону на водіння і повинні перездати іспит, перш ніж отримають назад свої права. Більш того, Девіда Мюррея і Тимура Хайрова засудили до 200 годин громадських робіт і виплати 689 фунтів стерлінгів штрафу (910 доларів США).

Потішно, що незабаром після суду порушники продали свої Porsche. І тепер обидва їздять громадським транспортом.

Нагадаємо, що Porsche представила концептуальне купе Vision Gran Turismo. Гоночний автомобіль розроблений для симулятора Gran Turismo 7.