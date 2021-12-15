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А ты не гоняй: YouTube-блогеров осудили из-за видеоролика, вдохновленного Top Gear

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Среда 15 декабря 2021 13:10
А ты не гоняй: YouTube-блогеров осудили из-за видеоролика, вдохновленного Top Gear Дэвид Мюррей (слева) и Тимур Хайровин (Фото: скриншот видео)
Автор: Александр Мороз

Двое "гонщиков" опубликовали в Сети видео, на котором заснята опасная езда на высокой скорости за рулем спорткаров Porsche. За это оба получили штраф и тюремный срок с отсрочкой исполнения.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

Дэвид Мюррей и Тимур Хайров прикатили из Шотландии в Северный Уэльс, чтобы опробовать свои спорткары Porsche. Где и засняли свои выходки для YouTube-канала "Vehicle Villains".

А ты не гоняй: YouTube-блогеров осудили из-за видеоролика, вдохновленного Top Gear

В ролике видно, как Мюррей азартно атакует повороты в желтом Porsche 718 Boxster, развив на дороге общего пользования скорость в 116 миль/ч (186 км/ч). Не сильно отстал от него и Хайров в белом Porsche 911 GT3, разогнавшийся до 105 миль/ч (169 км/ч).

А ты не гоняй: YouTube-блогеров осудили из-за видеоролика, вдохновленного Top Gear

Выложенное видео, снятое в стиле шоу BBC Top Gear, очень не понравилось местной полиции и оба 30-детних "подростка" бодро отправились в суд. Где рассказали, что на нарушение Правил дорожного движения с одновременной съемкой этого действа именно TopGear их и вдохновил.

А ты не гоняй: YouTube-блогеров осудили из-за видеоролика, вдохновленного Top Gear

Однако британскую Фемиду такое объяснение не удовлетворило. "Отягчающим обстоятельством является съемка вождения автомобиля", - заявила при вынесении приговора судья Никола Джонс. "Возможно, вы не намеревались побуждать других водить машину опасным способом, но именно это вы и сделали".

И впаяла "шумахерам" по восемь месяцев тюремного заключения, правда, с отсрочкой исполнения приговора на год. Но в дополнение к условному сроку, оба получили 18-месячный запрет на вождение и должны пересдать экзамен, прежде чем получат обратно свои права. Более того, Дэвида Мюррея и Тимура Хайрова приговорили к 200 часам общественных работ и выплате 689 фунтов стерлингов штрафа (910 долларов США).

Забавно, что вскоре после суда нарушители продали свои Porsche. И теперь оба ездят на общественном транспорте.

Напомним, что Porsche представила концептуальное купе Vision Gran Turismo. Гоночный автомобиль разработан для симулятора Gran Turismo 7.

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