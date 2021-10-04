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Безпілотний скейт для міста: Citroen показав абсолютно футуристичний концепт Autonomous Mobility Vision

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Понеділок 04 жовтня 2021 08:28
Безпілотний скейт для міста: Citroen показав абсолютно футуристичний концепт Autonomous Mobility Vision Citroen Skate (Фото: int-media.citroen.com )
Автор: Олександр Мороз

Французька марка Citroen представила міський концепт Autonomous Mobility Vision. В його основу лягла безпілотна платформа Skate.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на офіційний сайт Citroen.

Безпілотний скейт для міста: Citroen показав абсолютно футуристичний концепт Autonomous Mobility Vision

Citroen Skate з габаритами 2600×1600×510 мм виконаний в стилістиці представленого в 2019 році шоу-кара Citroen 19_19. Оснащений електричною силовою установкою, самохідний візок здатний рухатися на шинах-кулях Goodyear Eagle 360 Urban зі швидкістю до 25 км/ч. Заявлена також система автономного водіння 5 рівня! Це при тому, що самий просунутий автопілот Tesla не тягне навіть на "трійку".

Безпілотний скейт для міста: Citroen показав абсолютно футуристичний концепт Autonomous Mobility Vision

Головна "фішка" концепту-універсальність. На Skate встановлюються різні пасажирські та вантажні модулі, які можна змонтувати всього за 10 секунд. Поки французи підготували три варіанти таких модулів, які розроблялися спільно з готельним холдингом Accor (володіє мережами Sofitel, Pullman, Swissotel, Novotel та ін.) і будівельником малих об'єктів міської інфраструктури JCDecaux (автобусні зупинки, вуличні меблі, рекламні конструкції і т. д.).

Безпілотний скейт для міста: Citroen показав абсолютно футуристичний концепт Autonomous Mobility Vision

Перший модуль називається Sofitel En Voyage і нагадує собою готельний номер з м'яким диваном і вбудованим в столик баром з напоями та закусками.

Безпілотний скейт для міста: Citroen показав абсолютно футуристичний концепт Autonomous Mobility Vision

Гість готелю, попиваючи шампанське, їде на екскурсію, в театр, на вокзал або аеропорт, оглядаючи крізь прозору стінку мальовничі околиці. Або займається справами - для цього в капсулі є планшет, бездротова зарядка та аудіосистема.

Безпілотний скейт для міста: Citroen показав абсолютно футуристичний концепт Autonomous Mobility Vision

Pullman Power Fitness - це фактично мобільний спортзал, в якому можна прямо на ходу займатися на універсальному тренажері, та ще й під приємну музику.

Безпілотний скейт для міста: Citroen показав абсолютно футуристичний концепт Autonomous Mobility Vision

Кумедно, що тут є своєрідна система рекуперації м'язової енергії, яка заряджає Citroen Skate.

Безпілотний скейт для міста: Citroen показав абсолютно футуристичний концепт Autonomous Mobility Vision

Що стосується JCDecaux City Provider, то це аналог міського таксі. Враховуючи, що вже зараз рух автомобілів вулицями Парижу обмежений 30 кілометрами на годину, не такий вже й тихохідний. Кабіна з квітковою клумбою на даху здатна вмістити в себе п'ятьох пасажирів разом з багажем.

В задню стінку вбудований великий екран - можна заробити на рекламі й окупити витрачену електроенергію. З безпекою в цьому "вагоні" не все добре — емоційно неврівноважені громадяни можуть легко випасти з салону прямо на ходу.

Зрозуміло, таких надбудов у Skate може бути набагато більше і Citroen завжди вмів дивувати своїм дизайном... але коли ж справа дійде до серійного виробництва?!

Нагадаємо, що Citroen C3 перетворився на кросовер і подешевшав до 10 тисяч доларів. Тепер гамма C3 розширилася до п'яти моделей.

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