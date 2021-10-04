Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision

Французская марка Citroen представила городской концепт Autonomous Mobility Vision. В его основу легла беспилотная платформа Skate.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный сайт Citroen.

Citroen Skate с габаритами 2600×1600×510 мм выполнен в стилистике представленного в 2019 году шоу-кара Citroen 19_19. Оснащенная электрической силовой установкой, самоходная тележка способна двигаться на шинах-шарах Goodyear Eagle 360 Urban со скоростью до 25 км/ч. Заявлена также система автономного вождения 5 уровня! Это при том, что самый продвинутый автопилот Tesla не тянет даже на "троечку".

Главная "фишка" концепта - универсальность. На Skate устанавливаются различные пассажирские и грузовые модули, которые можно смонтировать всего за 10 секунд. Пока французы подготовили три варианта таких модулей, которые разрабатывались совместно с гостиничным холдингом Accor (владеет сетями Sofitel, Pullman, Swissotel, Novotel и др.) и строителем малых объектов городской инфраструктуры JCDecaux (автобусные остановки, уличная мебель, рекламные конструкции и т.д.).

Первый модуль называется Sofitel En Voyage и напоминает собой гостиничный номер с мягким диваном и встроенным в столик баром с напитками и закусками.

Гость отеля, попивая шампанское, едет на экскурсию, в театр, на вокзал или аэропорт, обозревая сквозь прозрачную стенку живописные окрестности. Или занимается делами - для этого в капсуле имеются планшет, беспроводная зарядка и аудиосистема.

Pullman Power Fitness — это фактически мобильный спортзал, в котором можно прямо на ходу заниматься на универсальном тренажере, да еще и под приятную музыку.

Забавно, что тут есть своеобразная система рекуперации мускульной энергии, которая подзаряжает Citroen Skate.

Что касается JCDecaux City Provider, то это аналог городского такси. Учитывая, что уже сейчас движение автомобилей по улицам Парижа ограничено 30 километрами в час, не такое уж и тихоходное. Кабина с цветочной клумбой на крыше способна вместить в себя пятерых пассажиров вместе с багажом.

В заднюю стенку встроен большой экран - можно подзаработать на рекламе и окупить потраченную электроэнергию. С безопасностью в этом "вагоне" не все хорошо — эмоционально неуравновешенные граждане могут легко выпасть из салона прямо на ходу.

Разумеется, таких надстроек у Skate может быть гораздо больше и Citroen всегда умел удивлять своим дизайном... но когда же дело дойдет до серийного производства?!

Напомним, что Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларов. Теперь гамма C3 расширилась до пяти моделей.