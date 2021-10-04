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Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision

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Понедельник 04 октября 2021 08:28
Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision Citroen Skate (Фото: int-media.citroen.com )
Автор: Александр Мороз

Французская марка Citroen представила городской концепт Autonomous Mobility Vision. В его основу легла беспилотная платформа Skate.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный сайт Citroen.

Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision

Citroen Skate с габаритами 2600×1600×510 мм выполнен в стилистике представленного в 2019 году шоу-кара Citroen 19_19. Оснащенная электрической силовой установкой, самоходная тележка способна двигаться на шинах-шарах Goodyear Eagle 360 Urban со скоростью до 25 км/ч. Заявлена также система автономного вождения 5 уровня! Это при том, что самый продвинутый автопилот Tesla не тянет даже на "троечку".

Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision

Главная "фишка" концепта - универсальность. На Skate устанавливаются различные пассажирские и грузовые модули, которые можно смонтировать всего за 10 секунд. Пока французы подготовили три варианта таких модулей, которые разрабатывались совместно с гостиничным холдингом Accor (владеет сетями Sofitel, Pullman, Swissotel, Novotel и др.) и строителем малых объектов городской инфраструктуры JCDecaux (автобусные остановки, уличная мебель, рекламные конструкции и т.д.).

Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision

Первый модуль называется Sofitel En Voyage и напоминает собой гостиничный номер с мягким диваном и встроенным в столик баром с напитками и закусками.

Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision

Гость отеля, попивая шампанское, едет на экскурсию, в театр, на вокзал или аэропорт, обозревая сквозь прозрачную стенку живописные окрестности. Или занимается делами - для этого в капсуле имеются планшет, беспроводная зарядка и аудиосистема.

Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision

Pullman Power Fitness — это фактически мобильный спортзал, в котором можно прямо на ходу заниматься на универсальном тренажере, да еще и под приятную музыку.

Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision

Забавно, что тут есть своеобразная система рекуперации мускульной энергии, которая подзаряжает Citroen Skate.

Беспилотный скейт для города: Citroen показал абсолютно футуристический концепт Autonomous Mobility Vision

Что касается JCDecaux City Provider, то это аналог городского такси. Учитывая, что уже сейчас движение автомобилей по улицам Парижа ограничено 30 километрами в час, не такое уж и тихоходное. Кабина с цветочной клумбой на крыше способна вместить в себя пятерых пассажиров вместе с багажом.

В заднюю стенку встроен большой экран - можно подзаработать на рекламе и окупить потраченную электроэнергию. С безопасностью в этом "вагоне" не все хорошо — эмоционально неуравновешенные граждане могут легко выпасть из салона прямо на ходу.

Разумеется, таких надстроек у Skate может быть гораздо больше и Citroen всегда умел удивлять своим дизайном... но когда же дело дойдет до серийного производства?!

Напомним, что Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларов. Теперь гамма C3 расширилась до пяти моделей.

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