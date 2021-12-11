Зомбі на колесах: спорткар Mazda MX-5 продовжує їздити після сильної пожежі

Вулицями одного з міст американського штату Нью-Джерсі їздить неабияк обгорілий родстер Mazda MX-5 Miata. Це тим більше дивно, що всередині автомобіля практично не залишилося вцілілих деталей.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Mazda Miata Club.





Побачивши цю машину, будь-який розсудливий автомобіліст вирішить, що вона годиться тільки для звалища. Родстер Mazda MX-5 Miata у виконанні Mazdaspeed не встигли вивести з гаража під час пожежі, в результаті чого він сильно постраждав.

Алюмінієвий капот місцями розплавився, фари потьмяніли, обвуглилася фарба, вітрове скло розлетілося від високої температури. Не пощадив вогонь і салон, який згорів дотла.

Однак власник машини Алекс Жиру помітив, що електричне обладнання, крім паливного насоса, як і раніше працює нормально. Розібравши оплавлений джгут проводки, він усунув замикання і насос знову заробив. У цей момент Алекс і вирішив вдихнути в автомобіль друге життя.

Перший запуск двигуна після ремонту

Для цього знадобилося не так багато праці і коштів - наприклад, бачок омивача був дотепно замінений порожньою пляшкою з-під віскі. А потім Жиру в масці маніяка Джейсона Вурхіза із знаменитих фільмів жахів "П'ятниця, 13-те" приїхав на зустріч шанувальників Mazda Miata.

Незважаючи на те, що родстер можна привести в справний стан, пофарбувавши кузов і замінивши передню панель салону, власник не збирається його відновлювати. На його думку, обвуглений автомобіль володіє певним шармом і навіть привабливістю. І, судячи з реакції людей на вулицях, він має рацію!

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