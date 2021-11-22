ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Експорт до Європи та України: Chery представила стильний кросовер Omoda 5

Новость на русском →
Понеділок 22 листопада 2021 09:00
Експорт до Європи та України: Chery представила стильний кросовер Omoda 5 Кросовер Chery Omoda 5 (Фото: autohome.com.cn)
Автор: Олександр Мороз

На домашньому автошоу в Гуанчжоу компанія Chery представила стильний кросовер Omoda 5. Ця модель стала першим представником нової SUV-лінійки китайського бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на AutoHome.

Дизайном новинки з незвичайним ім'ям Omoda займався власний колектив під керівництвом Стіва Юма, який раніше працював в концерні General Motors.

Експорт до Європи та України: Chery представила стильний кросовер Omoda 5

Автомобіль виконаний в новій стилістиці Art In Motion: двоколірний кузов з контрастними елементами, облицювання радіатора без окантовки, світлодіодна оптика і 18-дюймові колеса.

Відповідно до цифрового індексу Chery Omoda 5 за розмірами порівняємо з кросовером Tiggo 5, проте має купеподібний кузов. Габарити новинки складають 4400х1830х1585 мм при довжині колісної бази 2,63 метра.

Експорт до Європи та України: Chery представила стильний кросовер Omoda 5

У салоні встановлені два 12,3-дюймових екрани, об'єднаних під загальним склом. Це віртуальна приладова панель і тачскрін мультимедійної системи. Кількість кнопок звели до мінімуму, а за більшість функцій відповідають сенсори.

Експорт до Європи та України: Chery представила стильний кросовер Omoda 5

Під капотом встановлений 1,6-літровий турбомотор tgdi нової серії Kunpeng, що розвиває 197 к.с. і 290 Нм крутного моменту. У парі з силовим агрегатом працює 7-ступінчастий робот з двома зчепленнями. Привід - тільки передній. Пізніше очікуються Гібридна і повністю електрична модифікації.

Експорт до Європи та України: Chery представила стильний кросовер Omoda 5

У китайських дилерів Chery Omoda 5 з'явиться в другому кварталі майбутнього року, потім плануються почнуться поставки кросовера в країни Азії, Південної Америки, Африки та Європи.

Експорт до Європи та України: Chery представила стильний кросовер Omoda 5

Нагадаємо, у порівнянні з минулим роком експорт авто з Китаю виріс в два рази-1,36 млн авто проти 620 тисяч за три квартали минулого року. Китайські автомобілі завойовують світ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний ринок
Точки зору
Євген Муджирі
Біль электромобілиста: що потрібно знати тим, хто розмірковує над придбанням електромобіля
Євген Муджирі
засновник електромобільного блогу Autogeek
Олег Омельницький
Як Україна за 30 років незалежності втратила власний автопром
Олег Омельницький
директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting
Всі точки зору