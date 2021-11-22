ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Экспорт в Европу и Украину: Chery представила стильный кроссовер Omoda 5

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 09:00
Экспорт в Европу и Украину: Chery представила стильный кроссовер Omoda 5 Кроссовер Chery Omoda 5 (Фото: autohome.com.cn)
Автор: Александр Мороз

На домашнем автошоу в Гуанчжоу компания Chery представила стильный кроссовер Omoda 5. Эта модель стала первым представителем новой SUV-линейки китайского бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoHome.

Дизайном новинки с необычным именем Omoda занимался собственный коллектив под руководством Стива Юма, ранее работавшего в концерне General Motors.

Экспорт в Европу и Украину: Chery представила стильный кроссовер Omoda 5

Автомобиль выполнен в новой стилистике Art In Motion: двухцветный кузов с контрастными элементами, облицовка радиатора без окантовки, светодиодная оптика и 18-дюймовые колеса.

В соответствии с цифровым индексом Chery Omoda 5 по размерам сравним с кроссовером Tiggo 5, однако имеет купеобразный кузов. Габариты новинки составляют 4400х1830х1585 мм при длине колесной базы 2,63 метра.

Экспорт в Европу и Украину: Chery представила стильный кроссовер Omoda 5

В салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, объединенных под общим стеклом. Это виртуальная приборная панель и тачскрин мультимедийной системы. Количество кнопок свели к минимуму, а за большинство функций отвечают сенсоры.

Экспорт в Европу и Украину: Chery представила стильный кроссовер Omoda 5

Под капотом установлен 1,6-литровый турбомотор TGDI новой серии Kunpeng, развивающий 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. В паре с силовым агрегатом трудится 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Позднее ожидаются гибридная и полностью электрическая модификации.

Экспорт в Европу и Украину: Chery представила стильный кроссовер Omoda 5

У китайских дилеров Chery Omoda 5 появится во втором квартале будущего года, затем планируются начнутся поставки кроссовера в страны Азии, Южной Америки, Африки и Европы.

Экспорт в Европу и Украину: Chery представила стильный кроссовер Omoda 5

Напомним, в сравнении с прошлым годом экспорт авто из Китая вырос в два раза – 1,36 млн авто против 620 тысяч за три квартала прошлого года. Китайские автомобили завоевывают мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
Мнения
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения