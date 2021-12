Чемпіонат одного кола: Макс Ферстаппен виборов титул в Формулі 1 у неймовірній фінальній гонці

Макс Ферстаппен виграв чемпіонат світу з автоперегонів у класі Формула 1. Пілот Red Bull переміг в фінальній гонці сезону, що й принесло титул, а головний суперник Льюїс Хемілтон фінішував другим.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на офіційний сайт Формули 1.

На фінальну гонку в Абу-Дабі два претенденти на титул - Макс Ферстаппен та Льюїс Хемілтон - приїхали з рівною кількістю очок. Подібне сталося лише вдруге в історії Формули 1.

Такий розклад означав, що титул дістанеться тому, хто фінішує попереду суперника. Якби гонщики зіткнулися й вибули з гонки, це зробило б чемпіоном Ферстаппена, адже він мав на одну перемогу більше. Проте розв'язка дивовижного сезону просто не могла затьмаритись аварією - і на щастя, доля титулу вирішилася в гострій, але чесній боротьбі.

Ферстаппен і Хемілтон стартували з першого та другого місця відповідно, але британець виграв старт й почав впевнено нарощувати відрив незважаючи на жорсткіші (а значить, повільніші) шини. У якийсь момент другий пілот Red Bull Серхіо Перес опинився попереду Хемілтона завдяки іншій тактику й стримував його пару кіл, дозволивши Ферстаппену скоротити відрив.

Але після обгону Переса Хемілтон знову став відриватися. За 5 кіл до фінішу він лідирував, випереджаючи Макса більш ніж на 10 секунд – здавалося, титул у британця у кишені.

Як раптом пілот команди Williams врізається в огорожу та розбиває машину – на трасу виїжджає пейс-кар. У цей момент Ферстаппен пірнає в бокси за свіжими шинами найм'якшого складу, повертається на трек і чекає, коли коловим машинам, що їдуть між ним і Хемілтоном, дозволять повернутися в коло.

Це сталося в середині передостаннього кола, а в його кінці пейс-кар лишив трасу. Рестарт на останньому колі гонки, перший поворот, другий... Ферстаппен на свіжих й більш швидких шинах випереджає Хемілтона й мчить вперед. Чемпіон!

У підсумку чемпіонат 2021 року звівся не просто до однієї гонки - до одного-єдиного кола! Фантастичний сезон!

