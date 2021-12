Чемпионат одного круга: Макс Ферстаппен завоевал титул в Формуле 1 в невероятной финальной гонке

Макс Ферстаппен выиграл чемпионат мира по автогонкам в классе Формула 1. Пилот Red Bull победил в финальной гонке сезона, что и принесло титул, а главный соперник Льюис Хэмилтон финишировал вторым.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный сайт Формулы 1.

На финальную гонку в Абу-Даби два претендента на титул - Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон - приехали с равным количеством очков. Подобное произошло всего второй раз в истории Формулы 1.

Такой расклад означал, что титул достанется тому, кто финиширует впереди соперника. Если бы гонщики столкнулись и выбыли из гонки, это сделало бы чемпионом Ферстаппена, ведь у него было на одну победу больше. Однако развязка удивительного сезона попросту не могла омрачиться аварией - и к счастью, судьба титула решилась в острой, но честной борьбе.

Ферстаппен и Хэмилтон стартовали с первого и второго места соответственно, но британец выиграл старт и начал уверенно наращивать отрыв несмотря на более жесткие (а значит, более медленные) шины. В какой-то момент второй пилот Red Bull Серхио Перес оказался впереди Хэмилтона благодаря другой тактике и сдерживал того пару кругов, позволив Ферстаппену немного сократить отрыв.

Но после обгона Переса Хэмилтон снова стал отрываться. За 5 кругов до финиша он лидировал, опережая Макса более чем на 10 секунд - казалось, титул у британца в кармане.

Как вдруг пилот команды Williams врезается в ограждение и разбивает машину - на трассу выезжает пейс-кар. В этот момент Ферстаппен ныряет в боксы за свежими шинами самого мягкого состава, возвращается на трек и ждет, когда едущим между ним и Хэмилтоном круговым машинам разрешат вернуться в круг.

Это произошло в середине предпоследнего круга, а в его конце пейс-кар покинул трассу. Рестарт на последнем круге гонки, первый поворот, второй... Ферстаппен на свежих и самых быстрых шинах обгоняет Хэмилтона и уносится вперед. Чемпион!

В итоге чемпионат 2021 года свелся не просто к одной гонке - к одному-единственному кругу! Фантастический сезон!

A dream come true for @Max33Verstappen as he crosses the line in Abu Dhabi



And becomes F1 World Champion for the first time! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/DIF51TL6Sk