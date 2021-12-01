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Колишній чоловік Кім Кардашьян продав свій пікап Ford F-150 Raptorза рекордну суму

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Середа 01 грудня 2021 13:10
Колишній чоловік Кім Кардашьян продав свій пікап Ford F-150 Raptorза рекордну суму Пікап Ford F - 150 Raptor Каньє Уеста (Фото: mbauction.com)
Автор: Олександр Мороз

Американський репер Йе, відомий раніше як Каньє Уест, позбувся свого ранчо в Вайомінгу, а заодно і колекції автомобілів Ford.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на аукціонний дім Musser Bros.

Шість пікапів і два позашляховики були виставлені на торги зі смішною початковою ставкою в п'ять доларів за кожен. Найбільш новий з виставлених на продаж автомобілів встиг наїздити 4,5 тисячі кілометрів, найстарішим виявився пікап F-350 2016 року випуску з пробігом близько 130 тисяч кілометрів.

Колишній чоловік Кім Кардашьян продав свій пікап Ford F-150 Raptorза рекордну суму

Аукціон викликав чималий ажіотаж, і колекцію автомобілів Ford екс-чоловікові Діви Кім Кардашьян вдалося збути за 434 780 доларів. При цьому, F-150 Raptor 2019 року випуску, який був проданий за 86 900 доларів (включаючи 10%-ву надбавку) став найдорожчим "Раптором" з коли-небудь проданих. Для довідки, новий F-150 Raptor коштує 64 000 доларів.

Колишній чоловік Кім Кардашьян продав свій пікап Ford F-150 Raptorза рекордну суму

До речі, Каньє Уеста тепер звуть просто "Йе". А ось Кім Кардашьян Уест і їх спільні з репером діти продовжують носити старе прізвище.

Нагадаємо, що експерти склали рейтинг марок автомобілів, водії яких проявляють "більше психопатичних нахилів", ніж інші учасники руху. Найбільш неврівноваженими виявилися власники BMW і Audi.

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