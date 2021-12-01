Бывший муж Ким Кардашьян продал свой пикап Ford F-150 Raptor за рекордную сумму

Американский рэпер Йе, известный ранее как Канье Уэст, избавился от своего ранчо в Вайоминге, а заодно и от коллекции автомобилей Ford.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на аукционный дом Musser Bros.

Шесть пикапов и два внедорожника были выставлены на торги со смехотворной начальной ставок в пять долларов за каждый. Самый новый из выставленных на продажу автомобилей успел наездить 4,5 тысячи километров, самым пожилым оказался пикап F-350 2016 года выпуска с пробегом около 130 тысяч километров.

Аукцион вызвал немалый ажиотаж, и коллекцию автомобилей Ford экс-мужу дивы Ким Кардашьян удалось сбыть за 434 780 долларов. При этом, F-150 Raptor 2019 года выпуска, который был продан за 86 900 долларов (включая 10%-ную надбавку) стал самым дорогим "Раптором" из когда-либо проданных. Для справки, новый F-150 Raptor стоит 64 000 долларов.

Кстати, Канье Уэста теперь зовут просто "Йе". А вот Ким Кардашьян Уэст и их общие с рэпером дети продолжают носить старую фамилию.

Напомним, что эксперты составили рейтинг марок автомобилей, водители которых проявляют "больше психопатических наклонностей", чем другие участники движения. Самыми неуравновешенными оказались владельцы BMW и Audi.