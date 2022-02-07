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Буквально задарма: BMW зробить зарядку для своїх електромобілів безкоштовною

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Понеділок 07 лютого 2022 13:18
Буквально задарма: BMW зробить зарядку для своїх електромобілів безкоштовною BMW i4 на зарядці (Фото :bmwusanews.com)
Автор: Константин Широкун

У BMW оголосили, що електромобілі, продані в США, отримають право безкоштовної зарядки на 3000 публічних зарядних станцій в країні протягом двох років. Єдиний ліміт - це обмеження щоденного сеансу зарядки 30 хвилинами.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Програма набере чинності з виходом на ринок США нових iX xDrive50, i4 eDrive40 і i4 M50 в березні. Цікаво, що нова пропозиція не збільшує вартість транспортних засобів. Дворічний період починається з дня покупки. Клієнти отримають доступ до 3000 зарядних пристроїв мережі Electrify America по всій країні.

Буквально задарма: BMW зробить зарядку для своїх електромобілів безкоштовноюElectrify America управляє найбільшою в Америці відкритою мережею надшвидких зарядних станцій потужністю від 150 до 350 кВт. Власники баварських електромобілів зможуть знайти найближчу або найбільш зручну зарядну станцію за допомогою програми myBMWapp або Програми Electrify America. Додатки також дозволять водіям визначати, чи доступні Зарядні пристрої, і отримувати Інструкції про те, як туди дістатися.

Раніше ми повідомляли, що Rolls-Royce серйозно змінив свій легендарний маскот "Дух екстазу". Все заради поліпшення аеродинаміки.

Нагадаємо, що в електромобілях Tesla виявили критичну несправність ременів безпеки. Машини не повідомляють про непристебнуті ремені.

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