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Буквально даром: BMW сделает зарядку для своих электромобилей бесплатной

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Понедельник 07 февраля 2022 13:18
Буквально даром: BMW сделает зарядку для своих электромобилей бесплатной BMW i4 на зарядке (Фото: bmwusanews.com)
Автор: Константин Широкун

В BMW объявили, что электромобили, проданные в США, получат право бесплатной зарядки на 3000 публичных зарядных станций в стране в течение двух лет. Единственный лимит – это ограничение ежедневного сеанса зарядки 30 минутами.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Программа вступит в силу с выходом на рынок США новых iX xDrive50, i4 eDrive40 и i4 M50 в марте. Интересно, что новое предложение не увеличивает стоимость транспортных средств. Двухлетний период начинается с дня покупки. Клиенты получат доступ к 3000 зарядным устройствам сети Electrify America по всей стране.

Буквально даром: BMW сделает зарядку для своих электромобилей бесплатнойElectrify America управляет крупнейшей в Америке открытой сетью сверхбыстрых зарядных станций мощностью от 150 до 350 кВт. Владельцы баварских электромобилей смогут найти ближайшую или наиболее удобную зарядную станцию ​​с помощью приложения myBMWapp или приложения Electrify America. Приложения также позволят водителям определять, доступны ли зарядные устройства, и получать инструкции о том, как туда добраться.

Ранее мы сообщали, что Rolls-Royce серьезно изменил свой легендарный маскот "Дух Экстаза". Все ради улучшения аэродинамики фигурки.

Напомним, что в электромобилях Tesla обнаружили критическую неисправность ремней безопасности. Машины не сообщают о непристегнутых ремнях.

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