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BMW готовит самый мощный кроссовер в своей истории: стала известна дата премьеры

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Суббота 06 ноября 2021 09:25
BMW готовит самый мощный кроссовер в своей истории: стала известна дата премьеры Фото: логотип BMW (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

В BMW объявили о грядущей премьере концептуального гибридного кроссовера. Премьера состоится 29 ноября, а сама машина должна составить конкуренцию Porsche Cayenne Turbo GT.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor1.

Немецкий автопроизводитель не обнародовал никаких подробностей о новинке, но согласно информации инсайдеров, концепт-кар предшествует появлению серийного кроссовера XM. Премьера высокопроизводительного концепта состоится в Лос-Анджелесе 16 и 17 ноября, но эмбарго на разглашение информации о нем будет снято только 29 ноября.

BMW готовит самый мощный кроссовер в своей истории: стала известна дата премьерыОжидается, что XM станет самым мощным серийным автомобилем BMW из когда-либо созданных и будет оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом, работающим вместе с электродвигателем. Суммарная мощность силовой установки может превышать 750 л.с.

BMW готовит самый мощный кроссовер в своей истории: стала известна дата премьерыВ последние месяцы несколько закамуфлированных прототипов были замечены на дорогах общего пользования в разных районах Германии. Шпионские снимки говорят нам о том, что XM получит раздельные фары, большую решетку радиатора и существенно расширенные колесные арки.

BMW готовит самый мощный кроссовер в своей истории: стала известна дата премьерыРанее мы писали, что самый компактный и дешевый кроссовер Toyota дебютировал в Европе. кросс-хэтчбек назвали Toyota Aygo X.

Также сообщалось, что в Украине появились легковушки новой азербайджанской марки Khazar. Седаны выпускаются на совместном предприятии промышленной АзерМаш и Iran Khodro.

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