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Яблучна машина: як виглядатиме майбутній автомобіль Apple

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Середа 15 грудня 2021 09:40
Яблучна машина: як виглядатиме майбутній автомобіль Apple Рендерне зображення електрмобіля Apple (Фото: vanarama.com)
Автор: Олександр Мороз

Apple ретельно охороняє інформацію про те, як розвивається її автомобільний проект. Використовуючи патенти, подані технологічним гігантом, лізингова компанія Vanarama представила своє бачення майбутнього Apple Car.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Vanarama.

Яблучна машина: як виглядатиме майбутній автомобіль Apple

Зовні незграбний електромобіль виглядає компактним крос-хетчбеком. Відзначимо також вузьку світлодіодну оптику і, несподівано, справжню решітку радіатора – зовсім, як в автомобілях з ДВС. Можливо, вона потрібна для ефективного охолодження електричної силової установки. Біле матове забарвлення - "найпопулярніша колірна схема з моменту випуску iPhone 4 у 2010 році".

Яблучна машина: як виглядатиме майбутній автомобіль Apple

Для зручності посадки/висадки передні та задні двері відкриваються назустріч один одному, а дверні стійки взагалі відсутні.

У салоні найпомітнішою ідеєю Apple є патент EP2581248B1, в якому детально описана модернізація традиційної автомобільної приладової панелі. Положення органів управління можна повністю налаштувати в залежності від уподобань водія, з майже нескінченною кількістю комбінацій.

Яблучна машина: як виглядатиме майбутній автомобіль Apple

Пропонуються також безшовні дисплеї без будь-яких чітких країв - це цілком вписується в мінімалістичний підхід Apple до дизайну. Патент на "інтелектуальний автоматизований помічник" також натякає на оновлений персональний асистент Siri, який замість того, щоб реагувати тільки на прямі питання і команди, створить інтерактивне середовище спілкування, вносячи зміни в характер руху і видаючи рекомендації водієві. Бортова система автомобіля буде максимально синхронізована з гаджетами власника - смартфоном, розумним годинником і т. д.

Яблучна машина: як виглядатиме майбутній автомобіль Apple

Минулого місяця агентство Bloomberg повідомило, що Apple відновлює роботу над автомобілем і прагне створити повністю автономний електромобіль. З чуток, дебют "яблучного" безпілотника відбудеться у 2025 році.

Нагадаємо, що засновник Apple Стів Джобс був не тільки видатним менеджером і винахідником, а й знатним хитруном. Він експлуатував машини без номерів і кожні півроку міняв автомобіль.

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