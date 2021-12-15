Яблочная машина: как будет выглядеть будущий автомобиль Apple

Apple тщательно охраняет информацию о том, как развивается ее автомобильный проект. Используя патенты, поданные технологическим гигантом, лизинговая компания Vanarama представила свое видение будущего Apple Car.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Vanarama.

Внешне угловатый электромобиль выглядит компактным кросс-хэтчбеком. Отметим также узкую светодиодную оптику и, неожиданно, настоящую решетку радиатора – совсем, как у автомобилей с ДВС. Возможно, она нужна для эффективного охлаждения электрической силовой установки. Белый матовый окрас - "самая популярная цветовая схема с момента выпуска iPhone 4 в 2010 году".

Для удобства посадки/высадки передние и задние двери распахиваются навстречу друг другу, а дверные стойки вообще отсутствуют.

В салоне самым заметной идеей Apple является патент EP2581248B1, в котором подробно описана модернизация традиционной автомобильной приборной панели. Положение органов управления можно полностью настроить в зависимости от предпочтений водителя, с почти бесконечным количеством комбинаций.

Предлагаются также бесшовные дисплеи без каких-либо четких краев - это вполне вписывается в минималистичный подход Apple к дизайну. Патент на "интеллектуальный автоматизированный помощник" также намекает на обновленный персональный ассистент Siri, который вместо того, чтобы реагировать только на прямые вопросы и команды, создаст интерактивную среду общения, внося изменения в характер движения и выдавая рекомендации водителю. Бортовая система автомобиля будет максимально синхронизирована с гаджетами владельца – смартфоном, умными часами и т.д.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило, что Apple возобновляет работу над автомобилем и стремится создать полностью автономный электромобиль. По слухам, дебют "яблочного" беспилотника состоится в 2025 году.

Напомним, что основатель Apple Стив Джобс был не только выдающимся менеджером и изобретателем, а и знатным хитрецом. Он эксплуатировал машины без номеров и каждые полгода менял автомобиль.