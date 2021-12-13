Самый продаваемый электрокар разбили в краш-тесте с другим электромобилем

Соперником суперкомпакта Wuling Mini EV в краш-тесте стал электромобильчик со свинцово-кислотными аккумуляторами, пародирующий Mercedes-Benz G-Class.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство MSN.

Электрокар Wuling Mini EV раскупается в Китае как горячие пирожки, поскольку удовлетворяет основные потребности в транспорте по доступной цене в 28 800 – 43 600 юаней (4500–6800 долларов США).

Только в ноябре было продано 40 тысяч этих автомобильчиков, а общий тираж с момента дебюта модели полтора года назад уже достиг полумиллиона. И это не квадроцикл, а настоящий четырехместный автомобиль и даже набором кое-каких удобств.

На днях в продажу поступила открытая версия самого дешевого и одного из самых успешных китайских электромобилей. Там более, актуальным становится вопрос – насколько безопасен подобный транспорт?

В Китае провели краш-тест Wuling Mini EV - причем в столкновении с другим электромобиле сравнимых размеров. В спаринг-партнеры взяли забавного карлика со свинцово-кислотными аккумуляторами, отдаленно напоминающего Mercedes-Benz G-Class.

Машины разбились со скоростью 64 км/ч, каждая с перекрытием 50%. И хотя машины были примерно одинакового веса (около 560 кг), китайский "Кубик" оказался почти полностью разрушен, не оставив "пассажирам" ни малейшего шанса выжить.

У Wuling Wuling Mini EV дела обстоят намного лучше. Все-таки, это разработка совместного предприятия SAIC-GM-Wuling. Хотя электромобиль не имеет инновационных систем безопасности, в нем предусмотрена зона деформации передней части. В сравнении с пассажиром на переднем сиденье, у водителя меньше шансов выжить из-за возможной травмы головы. Двери слегка заклинило в проемах, но наиболее опасный узел, батарея, осталась практически неповрежденной.

Несмотря на, в целом, благоприятный краш-тест, остаются вопросы: что будет с крохотным электромобильчиком в случае его столкновения, например, с полноразмерным внедорожником?

Напомним, что появились первые фото и видео серийной версии электрического пикапа Tesla Cybertruck. Машину засняли на испытательном полигоне компании в Северной Калифорнии.