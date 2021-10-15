Не тільки автомобілі: Honda буде випускати роботів-гуманоїдів, електричні літаки і навіть ракети

Компанія Honda анонсувала ряд нових технологічних проектів, що мають віддалене відношення до автомобілів. У планах компанії виробництво роботів-гуманоїдів і електричних літаків з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MotorAuthority.

Японський автовиробник вже випускає невеликий реактивний літак HondaJet за ціною 3,65 мільйона доларів. І не так давно представила його поліпшену версію Elite дальністю польоту 2660 кілометрів: з шкіряним салоном, кухнею і навіть ременями безпеки на унітазі - на випадок турбулентності.

Літак HondaJet

Тепер Honda експериментує з електричними літаками eVTOL (electric vertical-takeoff-and-landing).

Так буде виглядати електросамолет з вертикальним зльотом / посадкою

Хоча ці літаки ще не пройшли випробування, вони розглядаються як частина міської мобільності, завдяки їх здатності подібно вертольотам вертикально злітати і приземлятися, але з набагато більш низьким рівнем шуму і відсутністю шкідливих викидів.

Випробування макета Honda eVTOL в аеродинамічній трубі

Подібні транспортні засоби розробляють ще кілька стартапів - за підтримки інших автовиробників.

Також на порядку денному робот-аватар, яким люди зможуть дистанційно керувати. У компанії відзначають, що у нього буде рука за подобою людської, здатна брати предмети і користуватися інструментами. Дослідний зразок такого робота японці збираються показати до початку 2024 року, але не очікують, що він знайде "практичне застосування" раніше 2030-х років.

Це більш реалістичний підхід, ніж у компанії Tesla. Генеральний директор Ілон Маск пообіцяв, що прототип робота-гуманоїда може бути готовий вже наступного року, але поки Tesla показала тільки актора в костюмі робота. На відміну від Tesla, Honda вже має досвід розробки роботів, таких як гуманоїд ASIMO.

Робот-гуманоїд Honda ASIMO

Хонда вказала, що її робот-гуманоїд може бути використаний для дослідження Місяця. Компанія також проводить спільні дослідження з космічним агентством Японії JAXA по "циркуляційної відновлюваної енергетичної системи" з використанням технології паливних елементів для забезпечення електрикою місячних баз.

Нарешті, Honda планує розробити ракету, але не для польотів в далекий космос – невеликий апарат займеться доставкою супутників на навколоземну орбіту.

Нагадаємо, Honda опублікувала офіційний тизер майбутнього хот-хетча Civic Type R, новинка офіційно дебютує наступного року. Новий Type R стане останньою моделлю Honda з ДВС без гібридного модуля, яка буде продаватися в Європі.